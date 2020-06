Costumi da bagno 2020: i migliori consigli per sceglierli

La bella stagione è finalmente arrivata e con lei quel momento dell'anno in cui impegnarsi per... la scelta del costume perfetto! Trovare la risposta giusta alla domanda "Qual è quello che mi sta meglio?" non sempre è facile. Vediamo assieme qualche semplice consiglio per uscire da questo impasse.