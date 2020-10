Calendari dell’Avvento, aspettando Natale

Forse non tutti sanno che le origini del calendario dell'Avvento sono tedesche. In Germania infatti la tradizione vuole che si celebri l'arrivo del Natale con 24 pacchettini da scartare giorno per giorno, dal primo al 25 dicembre. Nei primi del 900 Gerhard Lang creò il primo calendario con le finestrelle, proprio come quelli che ricordiamo noi da bambine: sotto a ogni finestra c'era un disegnino. Poi sono arrivati quelli coi cioccolatini. A noi piace rispettare le tradizioni: per questo abbiamo scelto i calendari dell'avvento per aspettare il Natale 2020