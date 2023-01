Questo è il fondotinta opacizzante più venduto su Amazon: lo adorano tutte ed è a un prezzo imperdibile

Fonte: iStock Photos

Perfetto per nascondere le piccole imperfezioni e scongiurare il fastidioso effetto lucido: il fondotinta opacizzante è uno fra i prodotti beauty più usati e apprezzati. L’imperativo? Trovare quello giusto! Come il Fondotinta Fit Me di Maybelline New York, il più venduto su Amazon e ad un prezzo incredibile, in offerta in questi giorni a 7,85 euro.

Il fondotinta opacizzante più venduto su Amazon

Offerta Maybelline New York Fondotinta Fit Me Fondotinta liquido con finish opacizzante e fissante

Il fondotinta opacizzante che ha riscosso maggiore successo su Amazon è Fit Me di Maybelline New York. Un prodotto con texture liquida, mat e anti imperfezioni. Il prezzo? Piccolissimo! Meno di 8 euro, per un risultato che, come svelano le recensioni, è eccezionale. Si tratta infatti di un fondotinta tono su tono che ha un effetto seconda pelle e regala un incarnato omogeneo e luminoso.

La formula è leggera e non comedogenica, con micropolveri velanti e argilla opacizzante, due ingredienti che garantiscono un effetto anti pelle lucida per tutto il giorno. Il bello di questa texture liquida è che si adatta alla perfezione al volto, donando una coprenza super naturale, l’ideale per chi ha una pelle mista o grassa.

Chi l’ha provato apprezza la lunga durata dell’effetto e la capacità di idratare l’epidermide senza seccarla. Inoltre non macchia gli altri indumenti, grazie al no transfer, e consente di evitare il problema legato alla pelle grassa nella zona T. In più si stende bene, sia con la spugnetta che con le dita, non è “pastoso” come accade con alcuni prodotti, e ha la coprenza giusta.

Per ottenere un colorito perfetto il consiglio è quello di utilizzare due tonalità. Una su tutto il viso e l’altra, un po’ più scura, sui contorni del volto per donare un effetto di leggera abbronzatura. Per una beauty routine trucco eccellente si può inoltre applicare dopo il fondotinta opacizzante un correttore e la cipria Fit Me.

Perché usare un fondotinta opacizzante

Il fondotinta opacizzante è un alleato per chi ha una pelle mista o grassa, consente non solo di evitare l’effetto lucido, ma ha anche tantissimi altri benefici. Ti fa apparire al meglio nelle foto e rende il colorito uniforme per tutto il giorno, cancellando le imperfezioni.

Qual è il suo segreto? Una formulazione a base di ingredienti che non possono riflettere la luce. In questo modo la pelle risulta opaca e splendida. Privo di qualsiasi sostanza oleosa, non dona quella fastidiosissima sensazione di untuosità che è tipica di alcuni fondotinta. L’effetto invece è opaco, con un volto levigato e una carnagione eccellente. Anche la tenuta è migliore grazie all’assenza delle sostanze oleose che nel corso del tempo possono portare il trucco a scomparire.

Come applicare il fondotinta opacizzante

Fra gli errori più comuni quando si utilizza il fondotinta opacizzante c’è quello di usare troppo prodotto nella speranza, in questo modo, di coprire meglio i difetti e garantire una lunga durata. In realtà si tratta di uno sbaglio perché una quantità eccessiva di prodotto dilata i pori e impedisce alla pelle del volto di respirare. Meglio puntare su un prodotto che sia di ottima qualità e che, grazie alla sua texture, non richieda un quantitativo eccessivo.