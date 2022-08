Flash Tattoo: i tatuaggi temporanei da sfoggiare adesso

Fonte: iStock I flash tattoo sono di tendenza questa estate

Ricordi i tatuaggi temporanei che usavi da bambina? Bene, se ancora hai in mente quei fantastici disegni che decoravano la pelle con i tuoi personaggi preferiti, c’è una buona notizia per te! Questa estate puoi rivivere la stessa sensazione ma nella versione 2.0. Il trend della stagione, a cui neanche le star riescono a resistere, è il flash tattoo, un tatuaggio temporaneo pronto a impreziosire ancora di più il tuo look e a farti brillare in ogni occasione.

Mix perfetto tra tatuaggi e gioielli

Chi l’ha detto che il tatuaggio deve durare per sempre? I flash tattoo sono perfetti per chi vorrebbe fare “il grande passo” ma non ha il coraggio di compierlo! Dalle forme e dai colori splendenti, sono il mix perfetto tra un tatuaggio e un gioiello, ma con molti più vantaggi. Sì, perché oltre ad essere economici, ti permettono di giocare, sperimentare e avere uno stile differente ogni volta che vuoi. I tatuaggi temporanei durano solo pochi giorni e quando hai voglia di cambiare stile puoi rimuoverli facilmente con un olio per il corpo o uno scrub.

A questo punto non resta che scegliere quelli che rispecchiano al meglio la tua personalità e risplendere nelle notti d’estate.

Per esprimere l’animo hippie

Se hai un animo hippie e vuoi dimostrarlo anche con il tuo look, i flash tattoo con motivi geometrici e tribali sono un’ottima alternativa ai classici gioielli. Puoi applicarli sulle braccia, sulle mani, sulla schiena e avere la sensazione di indossare collane chandelier o bracciali etnici per un effetto tridimensionale davvero incredibile grazie al finish metallizzato e ai colori che spiccano sulla pelle abbronzata.



Offerta Flash tattoo tribali Perfetti per avere uno stile hippie

Per far risaltare l’abbronzatura

Danno luce alla pelle, sono di tendenza e soprattutto mettono in primo piano l’abbronzatura. I tatuaggi in oro e argento sono il must have dell’estate. Il mix formato da disegni semplici ma d’effetto o trame più particolari come farfalle o fiori, non ti faranno passare inosservata. Basta posizionarli in punti strategici, come mani, piedi, schiena o scollatura e ti regaleranno un look davvero irresistibile.

Tatuaggi temporanei color oro Il must have per far risaltare l’abbronzatura

Gioielli per impreziosire il corpo

Le collane avvolgono il collo in modo elegante, i bracciali decorano il polso o le caviglie, mentre gli anelli mettono in primo piano la manicure, i flash tattoo gioielli sono perfetti per impreziosire il tuo outfit come se fossero dei veri e propri bijoux, ma con il vantaggio di essere economici e di poterli cambiare ogni volta che vuoi. Ideali per far risaltare l’abbronzatura, possono essere indossati anche al ritorno al lavoro per valorizzarti, ma con stile.

Flash tattoo gioielli Per ricoprire il corpo di gioielli

Per impreziosire lo sguardo

Quando si parla di flash tattoo non esiste alcuna regola su come e soprattutto dove applicarli, allora perché non utilizzarli anche sul viso? Sono esotici, scintillanti e di sicuro impatto, pronti a sottolineare lo sguardo e a farti brillare come una star durante le calde sere d’estate e trasportarti in un attimo in un’atmosfera Seventies.

Flash tattoo viso Per sottolineare lo sguardo e avere un look Seventies

Perfetti per eventi di ogni tipo

L’estate è tempo di feste e svago, oltre al divertimento puoi dare uno sprint in più al tuo stile con i flash tattoo adatti ad ogni occasione: dalle feste in spiaggia, ai concerti, fino ai matrimoni, i tatuaggi temporanei ispirati a piume, fiori, stelle, lune, tribal, collane, braccialetti in oro, argento o multicolor ti faranno essere trendy e chic.

Tatuaggi temporanei metallizzzati Per essere trendy e chic in ogni occasione

