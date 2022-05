Fissare il trucco, anche in estate, costa meno di 10 euro

Avere un make up impeccabile e duraturo è l’obiettivo di tutte le amanti del trucco. In estate l’umidità e il sudore mettono alla prova la resa dei prodotti, inficiando sulla tenuta e creando spiacevoli inconvenienti. Ma con qualche trucchetto è possibile salvare anche la full face più elaborata. Il segreto è scegliere i prodotti giusti e stratificare nel modo corretto.

Il primo step è una buona skin care, poi un primer che aumenti l’aderenza del fondotinta. La scelta deve ricadere su prodotti long lasting e texture adatte alla tipologia della pelle. Ma in situazioni estreme, come il caldo e la mascherina, la vera differenza la fa l’ultimo step: il setting spray.

Setting Spray, formula leggera a lunga tenuta Una volta applicato il trucco non cambierà di una virgola

Setting spray per prolungare la durata del make up

Una volta applicate il make up e concluso il look c’è un ultimo passaggio da fare per assicurarsi che non si sposti nulla e tutto rimanga perfetto come è. Questo segreto magico è lo spray fissante. Si tratta di un prodotto dalla texture impalpabile, fresco, senza peso e invisibile. Aiuta tutti gli strati applicati ad amalgamarsi al meglio, idratando la pelle e sigillando il trucco in modo definitivo.

In questo modo prodotti in crema e polveri si fonderanno tra loro e con la cute, diventando impercettibili, sottoli e soprattutto dalla durata estrema.

Il setting spray economico top

Tra i migliori setting spray in commercio è doveroso citare quello di NYX Professional Make up. Il Finish Matte garantisce un trucco impeccabile per 16 ore, con un effetto naturale, semi opaco. Non copre la naturale luminosità della pelle ma fa si che la cute non si lucidi con il passare delle ora, lasciando il trucco esattamente dove lo avete applicato al mattino.

Setting spray NYX Prolunga la durata del trucco e rinfresca la pelle

Il setting spray di NYX: un bestseller senza tempo

Il setting spray matte finish è un prodotto eccezionale e multi-funzionale. Con pochi gesti rinfresca il make-up e lo lascia inalterato. La formula è versatile e traslucida, infatti risulta ideale per tutti i tipi e toni di pelle. Non unge, né secca, aiuta correttore e fondotinta a non entrare nelle pieghette e fare macchie. Con questo caldo è l’ideale, anche per evitare di trovarsi con la zona T lucida e il fondotinta separato e pronto a spostarsi. Da avere anche per quando si indossa la mascherina.

Come si usa il setting spray di NYX?

Dovete pensare allo spray fissante per il viso come un corrispettivo della lacca per i capelli. Uno step finale che sigilla tutti quelli precedenti. Così, lo spray di NYX risulta semplice da utilizzare. Dovete tenere il beccuccio a distanza di circa 15 cm dal viso e nebulizzare da 3 a 5 volte il prodotto. Infine, lasciatelo asciugare, se ne avete messo troppo potete pressarlo nella pelle con una beauty blender asciutta e pulita. Il setting spray di NYX è compatibile con fondotinta liquido e in polvere e il formato compatto lo rende facile da trasportare per ritocchi on the go.

D’estate avere un trucco impeccabile può sembrare un’impresa titanica ma con le giuste accortezze e una buona passata di spray fissante, il problema non si pone.

Setting spray NYX effetto matte Opaco ma non secco, aiuta il make up a fondersi con la pelle