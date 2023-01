Fila Disruptor, le chunky sneakers più cool sono a metà prezzo. L’offerta è imperdibile

Fonte: iStock Fila Disruptor, le chunky sneakers a un prezzo imbattibile

Se le sneakers fanno parte del tuo guardaroba e nello stesso tempo non ti perdi nessuna tendenza, ci sono ottime notizie per te! Le Fila Disruptor, le chunky sneakers protagoniste indiscusse degli outfit di influencer e celebs sono a metà prezzo, un’occasione che non puoi assolutamente farti sfuggire!



Design e comodità a un prezzo conveniente

Le scarpe più cool del momento che hanno spopolato negli anni ’90 con la loro suola spessa e un po’ esagerata sono pronte a diventare le protagoniste assolute del tuo look ad un prezzo davvero conveniente grazie allo sconto importante che ti permette di risparmiare fino al 50%. Le Fila Disruptor sono le scarpe che ti accompagnano nella vita di tutti i giorni perché sono realizzate con materiali di qualità che proteggono e mettono al sicuro il piede. La fodera in rete traspirante le rende leggere e ventilate così la pelle rimarrà fresca anche dopo una lunga giornata divisa tra lavoro e impegni.

La suola in stile zeppa e l’intersuola in EVA, sono ultra comode e garantiscono un’ammonizzazione extra per accompagnarti durante tutti gli impegni della giornata e farti sentire a tuo agio passo dopo passo. Il risultato? Ti sentirai riposata e piena di energie perché l’imbottitura extra presente all’interno della scarpa ti assicurerà un comfort aggiuntivo. Il modello super cool ha un design accattivante reso unico dal logo presente sulla linguetta, sul tallone e sulla suola che darà un tocco in più alle scarpe, pronte a trasformarsi nel tuo mai più senza.



La scarpa più amata dalle celebs in super sconto

Le Fila Disruptor con la loro suola alta a carro armato permetteranno alle nostalgiche dei Nineties di fare un tuffo nel passato a un prezzo conveniente. Le sneakers a meno di 50 euro, ora diventate il must have di it girl e celebs del calibro di Emily Ratajkowski, Katy Perry, Dakota Fanning e Demi Lovato, erano le preferite di Britney Spears e dalle Spice Girls! Il loro design non tradizionale ti permette di distinguerti in mezzo alla folla con un outfit alla moda e senza tempo.

Outfit di tendenza con le chunky sneakers a prezzi scontati

Le sneakers più cool del momento oltre ad essere disponibili a un prezzo imperdibile, sono pronte e dare vita a look ogni giorno diversi. Oltre al modello total white, le Fila Disruptor sono disponibili in nero, beige e nei colori pastello come il pesca e il rosa. Ma come abbinarle per sentirsi delle vere e proprie It Girl? Le sneakers con il loro stile sportivo, possono essere indossate insieme a leggins o parachute pants e una felpa oversize per uno stile sporty.

La versatilità delle Fila Disruptor le rende protagoniste di tutto il guardaroba, infatti sono l’ideale insieme a jeans skinny a vita alta, e per completare il perfetto stile Nineties un top abbinato a una camicia o a un maglione oversize ti faranno essere pronte per i tuoi impegni quotidiani.

Se i vestiti sono il tuo capo d’abbigliamento preferito, ma temi che queste sneakers siano too much non ti preoccupare. Il modello dalla suola chuncky si abbina perfettamente a un vestito lungo, corto o midi a fiori o a fondo unico: non ha importanza, di sicuro avrai un outfit alla moda e trendy!

