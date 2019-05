Festa della mamma: idee regalo tech

editato in: da

La festa della mamma è alle porte, ma se non hai ancora comprato il regalo o non sai cosa comprare, non ti preoccupare: sei ancora in tempo! Oggi ti fornirò alcune simpatiche idee regalo tech per le mamme più moderne.

Gadget e idee per mamme tecnologiche

La tua mamma è sempre aggiornata sulle ultime tecnologie e ama tenersi sempre al passo con le ultime novità? Un regalo tech è sicuramente quello che fa per lei. Ordinandoli online li riceverai in breve tempo e potrai consegnarglieli per la festa della mamma.

Ma quali sono i regali più indicati? Ecco alcune idee!

Amazon Echo: diventato popolarissimo, Amazon Echo è il regalo più utile per tutte le mamme che amano la tecnologia. Si tratta di un assistente in grado di rispondere alle domande e alle esigenze degli utenti in quanto sfrutta l’intelligenza artificiale di Alexa. Puoi comprarlo su Amazon al costo di 79,90€.

Kindle: il lettore ebook per eccellenza, con schermo più grande rispetto agli altri e una maggiore definizione. Ci sono diversi modelli, anche retro illuminati, per leggere in qualsiasi condizione di luce. Perfetto per le amanti della lettura e per chi non vuole portarsi dietro il peso dei libri cartacei.

Serra Robonica: l’idea geniale per coniugare l’amore per le piante con la tecnologia. Robonica è una serra intelligente che permette di curare e far crescere sino a 6 piante contemporaneamente. Grazie all’apposita app per smartphone puoi controllare in qualunque momento lo stato di salute e i livelli di acqua. Inoltre è dotata di luce led che riproduce i ritmi giorno-notte.

Cuffie wireless: se la tua mamma ama la musica, perché non regalarle un paio di cuffie wireless, ossia senza fili? In questo modo si eviterà il problema del cavo dei classici auricolari che si annoda sempre e sarà più comodo ascoltare musica in qualunque posto.

Fitbit: il fitbit è particolarmente indicato per tutte le mamme che amano tenersi in forma e che fanno fitness. Si tratta di un braccialetto che tiene sotto controllo i passi effettuati, le calorie bruciate, i livelli di attività fisica, ma non solo. I più moderni sono in grado di controllare anche il sonno, fornire consigli per migliorarlo e tenere traccia della salute femminile, ciclo compreso.

Queste che abbiamo visto fin qui sono alcune idee che uniscono la tecnologia con le passioni della musica, del giardinaggio e delle ultime novità. Se preferisci andare sul sicuro, puoi sempre acquistare uno smartphone di ultima generazione oppure un aspirapolvere automatico come l’Irobot.