10 idee regalo originali per far felice ogni tipologia di mamma

editato in: da

La Festa della Mamma è ormai alle porte: si festeggia la seconda domenica di maggio e ci offre l’occasione perfetta per ringraziare le nostre mamme per tutte le attenzioni e per tutto l’affetto che riceviamo da sempre. Trovare un’idea regalo originale per festeggiarla e stupirla può essere un compito difficile, specialmente in un momento particolare e complicato come quello che stiamo attraversando.

Per questo abbiamo raccolto alcune idee regalo per ogni tipologia di mamma che vi aiuteranno a trovare il regalo perfetto: che sia golosa, sportiva, tecnologica o salutista, sicuramente qui troverai l’idea giusta per esserle vicina in questo momento, anche se fisicamente distanti.

Idee regalo per mamme “green”

Un fiore è uno dei classici regali, sempre piacevole da ricevere: non diamolo mai per scontato. Regaliamo alle nostre mamme una bella pianta che porti in casa un po’ di allegria, i colori offerti dalla primavera ed un po’ spensieratezza. Se recarci da un fioraio oggi non è un compito così semplice, possiamo sempre acquistare una bella pianta anche online (da far consegnare direttamente al destinatario) senza spendere troppo ed in pochi click.

Su Amazon in questo periodo possiamo acquistare l’azalea della ricerca AIRC ad un prezzo di 20€. La pianta arriverà direttamente a casa delle nostre mamme giusto in tempo per questa ricorrenza: e comprandola avremo fatto anche una buona azione che renderà felici entrambe.

Idee regalo per la mamma personalizzabili (con foto e scritte)

Se vogliamo donare alla nostra mamma un regalo unico e originale, puntiamo su qualcosa di creato apposta per lei. In commercio possiamo trovare numerosi oggetti che possiamo personalizzare con frasi o foto per renderli estremamente unici e personali. Possiamo utilizzare le nostre foto preferite, oppure una frase speciale che ci lega alla nostra mamma. Il prezzo per questo genere di gadget, indicativamente, si aggira intorno ai 20€ e la scelta è davvero ampia: portachiavi, magliette, bicchieri, tazze ed altro ancora.

Idee regalo per mamme tecnologiche

Per le mamme che hanno dimestichezza con la tecnologia, perché non puntare su qualche dispositivo smart utile nel quotidiano? La scelta per gli acquisti, anche online, è vastissima: possiamo acquistare smartwatch, caricatori wireless, e-reader, supporti per telefono e cuffie bluetooth (utilissime per le mamme sempre indaffarate).

Non dimentichiamoci poi dei vari oggetti smart per la casa, come gli utilissimi altoparlanti Alexa o Google Home: riproducono musica, ci ricordano i promemoria, impostano timer, sveglie e tanto altro ancora, oltre ad essere molto semplici da configurare.

Idee regalo per mamme sportive

La nostra mamma è una donna sportiva? Se ci tiene a tenersi sempre in forma, perché non regalarle qualche attrezzo per il fitness in casa utile per svolgere un po’ di attività sportiva ovunque! La scelta, anche in questo caso, è davvero ampia: possiamo acquistare gli elastici per fitness (utilissimi per svolgere numerosi esercizi per braccia e gambe), un tappetino soffice per fare pilates, oppure qualche piccolo attrezzo come uno step che, oltre ad essere poco ingombrante, è anche di semplice utilizzo e adatto alle mamme di tutte le età.

Idee regalo per mamme attente al proprio aspetto

Se la nostra mamma è molto attenta al proprio aspetto e non esce di casa senza aver applicato il suo profumo preferito o un velo di fondotinta, allora la strada per la scelta del regalo sarà davvero semplice. Scegliamo per lei un nuovo profumo (basandoci su quelli che di solito utilizza: attente a non sbagliare fragranza!), un set completo di trattamenti cosmetici, creme corpo profumate, oppure dei prodotti per make up come una palette di ombretti oppure un set di pennelli per il trucco. Le idee regalo a tema beauty sono tantissime e sicuramente sarà un regalo azzeccato ed apprezzato.

Idee regalo dedicate alla salute e al benessere

Ci sono poi molte idee regalo per le mamme da dedicare al loro benessere. Per esempio, per chi ha problemi alla schiena o al collo, in commercio si trovano dei tappetini per agopressione che ne alleviano i fastidi. Sono pratici, occupano poco spazio e saranno certamente un regalo gradito e diverso dal solito. Possiamo poi regalare massaggiatori per il collo o per le gambe, oppure, ancora, dei sedili massaggianti che replicano il massaggio Shiatsu. Per le mamme che hanno qualche fastidio o “acciacco”, sarà un regalo super gradito e diverso dal solito.

Idee regalo per le mamme golose

Se vogliamo regalare un momento di dolcezza alla nostra mamma, anche se siamo distanti, perché non farle arrivare direttamente a casa una scatola di cioccolatini? Online ne possiamo acquistare numerose varianti: dai più classici “Baci Perugina” alle esclusive box Venchi. Ne possiamo trovare una per ogni budget. La scatola di cioccolatini forse non è originale, ma regalerà una piacevole sorpresa alle mamme che non si aspettano di riceverne una. Stupiamole con la dolcezza!

Idee regalo che lasciano il segno

Vogliamo regalare qualcosa di davvero speciale per la nostra mamma? Un gioiello lascia sempre il segno, di qualunque materiale sia composto. Non serve spendere tanti soldi in costosi gioielli in oro: abbiamo molte alternative low cost che rederanno felici le nostre mamme. Possiamo scegliere fra collane, bracciali o anelli realizzati in acciaio o in argento scegliendo la lavorazione che preferiamo.

Idee regalo per le mamme appassionate di cucina

Molte mamme adorano passare del tempo in cucina a preparare dolci o pietanze particolari. Se la nostra mamma rientra fra queste, perché non regalarle qualche oggetto utile in cucina? Anche qui abbiamo ampia scelta, tutto dipende dal nostro budget. Possiamo scegliere una planetaria (che le renderà la preparazione degli impasti decisamente meno gravosa), dei libri di cucina con tante nuove ricette, accessori in silicone (sempre utili), set colorati di mestoli oppure qualche nuova teglia per torte. In cucina, tutto è sempre utile.

Idee regalo per mamme alla moda

Fra le idee regalo originali non possono certamente mancare gli accessori moda: possiamo scegliere fra borse, foulard (perfetti in primavera e con un’ampia scelta), pochette per tenere in ordine la borsa o nuovi prodotti per il makeup.