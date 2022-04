Auguri mamma. Idee regalo per stupirla a meno di 15 euro

La Festa della Mamma è sempre più vicina, è meglio iniziare a pensare ad un regalo. Non serve spendere un patrimonio per stupirla con un’idea originale e fantastica che sappia sposare i suoi gusti al meglio. L’importante è ricordarsi di lei nella sua giornata e mostrarle tutto l’affetto che merita. Le mamme adorano che i figli e le figlie dedichino loro tempo e attenzioni.

La cosa migliore è prenderle un pensierino piccolo e celebrarla passando la giornata insieme. Magari organizzando una cena, o un pranzo come piace e lei, accompagnato ad un regalo low cost. Per questo abbiamo raccolto alcune idee economiche, sotto i 15 euro. Mamma sarà contenta di vedervi impegnati nel renderla felice.

Un gioiellino per illuminarle il viso

Avete pensato di regalare alla vostra mamma un gioiellino? Qualcosa che le ricordi sempre il vostro gesto, non troppo impegnativo e che illumini in suo viso. Ad esempio, una collana girocollo, simile al rosario, finissima ed elegante allo stesso tempo. Oppure degli orecchini a cerchio, in Argento Sterling 925, un po’ spessi per rendere i look più ricercati e il viso più prezioso.

Collana girocollo rosario In acciaio e perline nere, lavorata a mano e Made in Italy

Orecchini a Cerchio Grossi Accessori in Argento Sterling 925, color oro o argento

Regalo Festa della Mamma: un bel libro

Da regalare alla mamma, abbiamo pensato ad un libro che le ispirasse fiducia e gioia. Come La felicità sul comodino. Piccoli segreti per vivere meglio ogni giorno di Alberto Simone. Un volume che cerca di indagare nell’animo umano i limiti che ciascuno pone a se stesso nella ricerca della vera felicità.

Un regalo per la mamma che ama il beauty

Un pensierino sempre utile a tutte le donne che amano il make up è un bel set di pennelli da trucco. Si trovano kit alta qualità progettati per un uso professionale che offrono un’applicazione del make up impeccabile, anche a prezzi bassi. Con custodia e finiture eleganti e raffinate. Un’idea regalo stupenda.

Offerta Set di pennelli da trucco con custodia da viaggio Pennelli per il trucco sono setole al 100% non porose

In alternativa, potreste regalarle una box di maschere viso per coccolarsi un po’. Un’idea perfetta per le mamme che hanno bisogno di prendersi maggiore cura di sé, partendo da qualche gesto d’amore nei confronti della pelle. Le mamme meritano sempre qualche momento di relax extra.

Glam Up Tissue Mask 12 maschere per ogni esigenza della pelle

Un aperitivo alcolico con mamma

Per la Festa della Mamma potete organizzare un aperitivo a casa, con una sorpresa: un set di 6 infusioni per Gin Tonic. Un bel modo per rendere unico ed indimenticabile un momento madre-figlia, all’insegna del buon gusto. Preparate una bella tavola, stuzzichini e pizzette. Il divertimento è assicurato.

Offerta Set 6 infusioni per Gin Tonic Kit con aromi, spezie, Erbe e Fiori per preparare cocktail gustosi

Un regalo solidale per la Festa della Mamma

Quest’anno per la Festa della Mamma potreste optare per un regalo solidale. Un gesto che colpirà mamma e aiuterà molte persone malate. Stiamo parlando dell’Azalea di ARIC. Uno stupendo fiore, disponibile in più colori. Per sostenere la ricerca e il lavoro di AIRC potete scegliere l’Azalea abbinata ad un contributo aggiuntivo di 5, 10, 20 o 30 euro. La donazione è fiscalmente deducibile. Ovviamente, la consegna entro la Festa della Mamma è garantita per tutti gli ordini ricevuti entro la giornata del 3 maggio (isole comprese).

Azalea della Ricerca AIRC Un gesto d'amore nei confronti della vostra mamma e tutti coloro che combattono il cancro

La Festa della Mamma vi aspetta, non fatevi cogliere impreparati. Su Amazon c’è una vetrina piena di idee regalo che vi aspetta.