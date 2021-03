Festa del papà, idee regalo per gli sportivi

editato in: da

19 marzo, Festa del papà: è dunque tempo di scegliere il dono giusto per celebrare questa ricorrenza, così da non arrivare impreparati al grande giorno. Ma districarsi nella giungla delle idee regalo, soprattutto sul web, può rivelarsi complicato.

Per un papà sportivo, la scelta migliore non può che rifarsi a qualche attrezzo utile per rimanere in forma, quantomai necessario ora che le palestre sono chiuse. Frugando bene online non è difficile trovare qualcosa che possa stuzzicare la vostra fantasia, tra i tanti accessori che sicuramente non mancano a chi ama davvero lo sport. Ecco allora alcune idee per una splendida sorpresa dedicata ai papà più atletici.

Dovendo rinunciare alla palestra, perché non attrezzare un angolino in casa proprio per il fitness? Un buon set di accessori necessari per mantenersi in forma non può prescindere da alcuni must have come le push up bars per esercitarsi nelle flessioni e una corda per saltare così da fare un po’ di attività aerobica. Molto utili sono anche l’hand grip, che va a rafforzare la muscolatura di mani, polsi e avambracci, e l’AB wheel, indispensabile per poter sfoggiare addominali scolpiti.

Una comoda cyclette con schienale regolabile e ben 8 livelli di resistenza è l’attrezzo ideale sia per atleti più allenati che per chi si avvicina pian piano al mondo del fitness. Il suo moderno display LCD a batteria permette di tenere sotto controllo le proprie pulsazioni e le calorie bruciate, così come la velocità e la distanza effettuata durante l’attività sportiva. Ed è anche ripiegabile, così da poter essere riposta senza problemi in poco spazio.

Per un buon allenamento, niente è più importante di un abbigliamento adeguato. Le tute Givova sono sinonimo di qualità e comfort: la felpa con zip è davvero comoda e alla moda, con la coloratissima banda a V sul petto. Mentre il pantalone presenta fondo a polsino e delle utilissime zip alla caviglia, oltre a due ampie tasche laterali. Disponibile in varie taglie e colorazioni, è la scelta ideale per un regalo sorprendente.

È un orologio da polso, ma anche un accessorio ricco di funzioni che vi permetterà di tenere sotto controllo tutto ciò che vi serve quando fate sport. Lo smartwatch Yamay funge da cardiofrequenzimetro e da saturimetro, ma potete usarlo anche per misurare la pressione, per monitorare il sonno e per cronometrare le vostre sessioni di allenamento. Collegandolo al vostro smartphone, riceve notifiche in tempo reale per chiamate ed SMS. Inoltre è impermeabile e dotato di grande autonomia per ogni singola carica.

Volete fare un regalo davvero super ad un appassionato di ciclismo? I rulli sono la scelta ideale per continuare a praticare sport anche durante la stagione fredda, così da non dover rinunciare alla bici nei giorni di brutto tempo. Elite offre un prodotto robusto e comodo da utilizzare, con fissaggio rapido e supporto regolabile. Inoltre è facilmente richiudibile, quindi può essere trasportato o riposto senza troppo ingombro.

