Festa del Papà: idee regalo last minute

editato in: da

Quante volte capita di non avere tempo di trovare il regalo giusto e ritrovarsi senza idea a pochissime ore dai festeggiamenti? Per la festa del papà non sai cosa fare? Nessuna paura: ecco 5 idee last minute da regalare anche all’ultimo momento!

5 ottime idee regalo dell’ultimo minuto

Ti ritrovi a pochissime ore dalla festa o cena per il tuo papà e non sei riuscita ancora a prendere il regalo? Non preoccuparti: il web ti viene incontro con tante diverse soluzioni per ordinare il regalo anche all’ultimo minuto. Ti stai chiedendo quali sono? Eccone 5!

Buono regalo Amazon: Amazon ti consente di acquistare dei buoni regalo digitali che, una volta pagati, arriveranno immediatamente. Puoi scegliere il taglio che preferisci ed inviarli anche ad un’altra persona direttamente via mail. È un ottimo modo per fare un regalo all’ultimo momento e dare al tuo papà la possibilità di spendere il credito come preferisce!

Ricarica telefonica: un passpartout sempre molto gradito. Inviare una ricarica telefonica, magari a sorpresa sul numero del tuo papà è facilissimo. Puoi ricaricare direttamente dal sito del gestore oppure usando il servizio home banking.

Deal Groupon: su Groupon trovi tanti deal che ti consentono di acquistare buoni, coupon, cene, viaggi e molto altro nella tua città. Scegli quello più giusto per il tuo papà e invialo alla sua mail. In alternativa puoi anche stamparlo e consegnarglielo a mano, spiegandogli come funziona.

Paypal o PostePay: se tuo papà usa Paypal oppure ha una Postepay, puoi fargli una ricarica comodamente online, tramite il portale delle poste o la funzione invia denaro di Paypal. Semplice, veloce e utilissimo perché potrà usare il credito per fare acquisti in migliaia di negozi online.

Buono regalo per il suo e-store preferito: se sai per certo che il tuo papà ha un e-store preferito, puoi acquistare online un buono spesa del taglio che vuoi. Anche in questo caso arriverà via email oppure puoi stamparlo.

E se nessuno di questi regali è la soluzione ideale per te, prendi carta e penna e siediti: un lettera scritta con il cuore, vale più di 100 regali e sarà apprezzata più di ogni altra cosa.