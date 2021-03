Festa del papà, idee regalo high tech

editato in: da

La Festa del papà è l’occasione ideale per fare una sorpresa speciale ad una delle persone che più amiamo al mondo. Ma a volte è difficile scegliere il regalo migliore, soprattutto vista l’ampia varietà di prodotti disponibili anche online. Come trovare dunque l’idea giusta per stupire i nostri papà?

Per gli amanti della tecnologia, c’è davvero l’imbarazzo della scelta: cercando bene, non è complicato trovare qualcosa di azzeccato che possa conquistare anche i papà più esigenti. Tra le molte proposte, ottime per tutte le tasche, ne abbiamo scelte alcune per voi.

Alexa ha rivoluzionato le nostre abitudini in casa, perché non lasciare che diventi il nostro assistente virtuale anche quando siamo in viaggio? Con Echo Auto, è possibile connettersi all’app Alexa del vostro smartphone riproducendo contenuti dagli altoparlanti del veicolo. Avrete accesso a musica e podcast disponibili in radio e sulle principali piattaforme di streaming, inoltre il dispositivo trasforma il vostro telefono in uno schermo intelligente.

Echo Auto Porta Alexa in auto con te, per usufruire dei suoi servizi anche alla guida. Basta un click per avere a disposizione migliaia di contenuti audio e tantissime altre funzioni.

Per un papà che è rimasto ancora un po’ bambino, non c’è niente di meglio di un drone. L’emozione di “giocare” con un piccolo gioiellino high tech e ammirare il mondo da un punto di vista diverso dal solito lo lascerà senza fiato. Snaptain offre un prodotto ricco di funzionalità, con telecamera 4K UltraHD che fornisce immagini in tempo reale al proprio smartphone grazie ad un’apposita app. Guidare il drone è facilissimo, e una volta concluso il divertimento basta riporlo nella propria custodia salva-spazio.

Drone Snaptain Vola in alto verso l'infinito: con il piccolo drone Snaptain puoi tornare bambino e vivere decine di avventure emozionanti.

Leggere è un hobby che apre la mente a nuovi orizzonti e permette di trascorrere ore felici. Tuttavia, non è sempre possibile avere il proprio libro con sé. O forse sì? L’e-reader Kindle Paperwhite è leggero e sottile, ma ha una grande capienza e può contenere migliaia di libri. Con uno schermo senza riflessi, per non affaticare troppo la vista, e retroilluminazione regolabile, è il dispositivo ideale da avere sempre a portata di mano.

E-reader Kindle Paperwhite Compatto e leggero, l'e-reader permette di avere sempre a disposizione una libreria ricca e fornitissima. La scelta migliore per gli amanti della lettura.

Ogni tanto, lasciarsi andare lontano dalla quotidianità è proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Basta allora indossare degli occhiali per la realtà virtuale e tuffarsi in un mondo nuovo: il visore Bnext3D, compatibile con iPhone e Android, è l’ideale per immergersi completamente in lunghe sessioni di gioco o in qualche nuovo film, regalandovi un’esperienza unica e ricca di emozioni. Il dispositivo è confortevole e di facile utilizzo, dotato di cinghie regolabili e di imbottiture traspiranti per consentire un uso prolungato.

Offerta Visore Bnext3D per la realtà virtuale Lasciatevi travolgere dalle emozioni incredibili della realtà virtuale: giocare e guardare film non è mai stato così divertente e realistico.

Se volete proprio stupire, il regalo perfetto è una GoPro: ottima per chi ama viaggiare e vivere all’avventura, perché permette di realizzare video in 4K dalla risoluzione spettacolare e di scattare centinaia di foto per immortalare i momenti indimenticabili. Piccola e robusta, la HERO7 Silver è impermeabile e ha un touch screen intuitivo e facile da utilizzare. Tra le varie funzioni, c’è anche la possibilità di girare video temporizzati da trasferire rapidamente sullo smartphone per condividerli con gli amici.

GoPro HERO7 Silver Piccola e impermeabile, la GoPro diventa una fedele compagna di mille avventure. Fondamentale per immortalare i propri ricordi più belli.