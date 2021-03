Festa del papà, idee regalo da acquistare online

editato in: da

Il 19 marzo si celebra una ricorrenza importante: è la Festa del papà, un’occasione perfetta per fare una sorpresa speciale ad una delle persone più importanti della nostra vita. Ma è importante fare la scelta giusta, quando si tratta del regalo. Come trovare quello più azzeccato, sempre con un occhio di riguardo al budget?

Sul web ci sono tantissime offerte, non c’è dunque che l’imbarazzo della scelta. Potrete trovare l’idea regalo migliore per ogni papà, che abbinata ad un bigliettino con degli auguri speciali non potrà che lasciarlo a bocca aperta. Vediamo allora alcuni bellissimi doni per la Festa del papà.

Per gli amanti del vino, questa è l’occasione giusta per una sorpresa deliziosa: una splendida cassetta in legno contenente quattro bottiglie Terre del Barolo, per assaporare gusto e tradizione del Piemonte. La confezione regalo, dedicata a tutti gli intenditori, contiene un Langhe Freisa Doc, un Langhe Chardonnay Doc, un Barolo Doc e un Dolcetto di Diano D’Alba Docg. Al suo interno potete far inserire un biglietto d’auguri personalizzato, per rendere il dono ancora più speciale.

Selezione di vini Terre del Barolo Per veri intenditori, quattro bottiglie Terre del Barolo in confezione regalo, all'interno di un grazioso cofanetto in legno.

Un altro regalo molto apprezzato da chi ama bere è il set di apribottiglie in cofanetto di legno dal design elegante, splendida idea per la Festa del papà. Gli accessori contenuti al suo interno sono in lega di zinco e manici placcati in bronzo, resistenti e comodi da utilizzare. L’apribottiglie è ottimo per tutti i tipi di tappo, mentre l’aeratore permette di esaltare i sapori e gli aromi di ogni vino.

Set di apribottiglie Splendido cofanetto con numerosi accessori per ogni amante del vino, incluso un apribottiglie dal design elegante e confortevole.

Ogni tanto anche i papà hanno bisogno di un po’ di riposo. Le cuffie wireless proposte da Sony hanno una lunga durata (ben 35 ore di autonomia) e si ricaricano velocemente, inoltre sono molto comode e compatte. Il design è accurato ed è possibile scegliere il proprio colore preferito. Grazie ad un piccolo microfono integrato, possono essere utilizzate anche per ricevere ed effettuare chiamate.

Offerta Cuffie wireless Sony Comode da avere sempre con te, le cuffie wireless offrono fino a 35 ore di autonomia e, grazie alla funzione carica veloce, sono rapidamente pronte all'uso.

La musica accompagna i momenti più belli (e anche quelli più difficili) della nostra vita. Per avere sempre la colonna sonora giusta ad ogni istante, lo speaker wireless JBL Flip 5 con connettività Bluetooth è il top: basta collegarlo allo smartphone per poter riprodurre qualsiasi musica in alta qualità. Il dispositivo è impermeabile e ha una lunga autonomia (sino a 12 ore di riproduzione audio), inoltre può essere collegato ad altoparlanti compatibili per una festa a tutto volume.

Offerta Speaker JBL Flip 5 Piccolo e compatto, l'altoparlante wireless si collega allo smartphone mediante Bluetooth e riproduce musica in altissima qualità.

Scopri qui altri regali high tech per la Festa del papà

Il vostro papà ama stare all’aria aperta ed è un appassionato di barbecue? Per gustare i suoi deliziosi manicaretti, Sochef è quello che può soddisfare ogni vostra esigenza. Barbecue a gas con sistema di cottura a pietra lavica, dotato di fornello laterale e piano pieghevole, è di facile utilizzo e si trasporta comodamente. Inoltre è possibile richiuderlo, per evitare che dopo l’uso occupi troppo spazio.

Offerta Barbecue Sochef Elegante e comodo barbecue a gas, Sochef offre il sistema di cottura a pietra lavica. Ideale per serate indimenticabili in famiglia o con gli amici.

Un papà amante dello sport non potrà che apprezzare questo set di elastici fitness realizzati in materiale resistente e di alta qualità, ottimi per allenarsi in casa e tonificare ogni muscolo del corpo. Ogni fascia colorata ha un livello di resistenza, e il kit è dotato di 2 maniglie imbottite, un ancoraggio di sicurezza per la porta, 2 cinturini morbidi da indossare alla caviglia, una custodia e un manuale di allenamento.

Elastici fitness Ottimi per ogni tipo di esercizio volto a rafforzare tutti i muscoli del corpo, gli elastici fitness sono l'ideale per avere una vera e propria palestra in casa.

Scopri qui altri regali per i papà sportivi

Volete regalare un tocco di eleganza? La confezione regalo Wotence potrebbe rivelarsi l’idea giusta. Al suo interno contiene un’elegante cintura in pelle con fibbia in lega, un portachiavi multiuso e un portafogli anch’esso in pelle, con comoda tasca per le monete. I materiali sono resistenti e le cuciture ottime, senza tuttavia rinunciare ad un design di classe.

Set elegante Wotence Cintura, portachiavi e portafogli in pelle, in questo elegante cofanetto regalo per chi non vuole rinunciare ad un tocco di classe.

Anche i più piccini vogliono partecipare al regalo per la Festa del papà, e cosa c’è di meglio di una bellissima maglietta personalizzata? La t-shirt 100% cotone, disponibile in varie taglie e colori, è l’idea perfetta per far sì che il papà porti sempre con sé un dolcissimo ricordo dei suoi bambini. In fase di acquisto, basta scegliere i nomi da stampare sul tessuto.

T-shirt personalizzata Maglietta a maniche corte 100% cotone, personalizzabile con i nomi dei vostri bambini, è un'idea regalo originale e divertente.