Festa di Carnevale in casa: 5 cose che devi avere

Una delle feste più amate da grandi e piccini è senza ombra di dubbio il Carnevale. Un appuntamento ricco di gioia e di divertimento, complici anche le maschere che permettono a tutti di trasformarsi per qualche ora nel proprio personaggio preferito.

Per organizzare una festa di Carnevale in casa è necessario avere il materiale giusto, ecco quindi una selezione di cinque cose indispensabili per il divertimento tra le mura domestiche.

Festa di Carnevale in casa: le decorazioni

Per la perfetta festa di Carnevale in casa non possono mancare le decorazioni: meglio ancora se sembrano enormi stelle filanti da appendere al soffitto. Molto allegre, trasformano una stanza in un luogo magico e soprattutto non sporcano come magari potrebbero fare i coriandoli.

Festa di Carnevale in casa: il set stoviglie

Non c’è festa che si rispetti senza un set di stoviglie colorate. Per rendere tutto più bello si possono scegliere con fantasie adatte alla circostanza. Magari arcobaleno per poter accontentare i gusti di tutti, grandi e piccini, e poi per essere all’ultima moda.

Festa di Carnevale in casa: le luci

Che la festa sia in una zona esterna della casa o in uno spazio interno, per cambiare completamente l’aspetto di una stanza a volte bastano delle lucine, meglio ancora se vanno a formare una tenda che decora un’intera parete.

Festa di Carnevale in casa: i trucchi

Se non si ha voglia di utilizzare delle maschere si può optare per il trucco, magari da realizzare proprio durante la festa: un momento di divertimento che può coinvolgere grandi e piccini. Proprio per questo è necessario utilizzare colori appositi e magari avere degli stencil per rendere l’applicazione e la creazione di disegni più semplice anche per chi non ha dimestichezza con la pittura.

Festa di Carnevale in casa: kit per i selfie

Per rendere memorabile una festa, oltre al divertimento, non possono mancare le foto. Una delle ultime tendenze è quella di creare appositi spazi in cui potersi scattare qualche selfie. In casa basta un semplice kit, composto da cornice e piccoli accessori per modificare il volto (come mascherine, labbra finte e cappelli) il divertimento è assicurato e anche la foto ricordo.

