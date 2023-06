Fascia blaster: come funziona il rimedio anticellulite delle star

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

«La cellulite? Non è questione di grasso, ma di fascia» è quello che sostiene Ashley Black, beauty guru, autrice del libro “The Cellulite Myth: It’s Not Fat, It’s Fascia” e mente dietro il tool fascia blaster, un massaggiatore manuale ideato per combattere cellulite, buccia d’arancia e ritenzione idrica.

Metodo amatissimo dalle star, da Chiara Ferragni a Kim Kardashian, il fascia blaster non è del tutto indolore, anzi, la stessa Ashely Black avvisa nel suo testo che non solo può far comparire dei lividi ma la soglia di dolore avvertita è quasi un livello 7.

Fascia blaster: in cosa consiste il trattamento?

Definito “terapia d’urto”, il body tool agisce sul tessuto connettivo, ovvero quelle fibre che come una membrana ricoprono la parte più esterna del muscolo. Secondo alcuni studi, la cellulite si formerebbe esattamente nella fascia superficiale del tessuto connettivo che si trova sotto la pelle e che contiene le cellule di grasso. Questa fascia è fibrosa, ruvida, meno elastica e si possono formare delle aderenze che creano degli inestetismi sulla pelle.

Il massaggio con la fascia blaster andrebbe quindi a “distruggere” gli accumuli adiposi, smuovere i liquidi in eccesso e risolvere la ritenzione idrica, per questo è indicato per la cellulite di tipo edematosa.

Come usare la fascia blaster e le controindicazioni

Utilizzabile su varie zone del corpo (sono ben 29 parti del corpo che possono beneficiare dell’auto-massaggio secondo l’autrice) , l’azione massaggiante può variare tra i 3 e i 5 minuti ma meglio non superarli per evitare di lavorare in modo traumatico sui tessuti.

Il rischio è quello di veder comparire dei lividi sulla pelle. In caso di ematomi meglio distanziare le sedute, in caso contrario invece si può procedere eseguendo il massaggio ogni 3 giorni. Inoltre, dopo il massaggio è raccomandato lo stretching, aiutando così a sciogliere le parti più fibrose del tessuto connettivo.

Fascia blaster: le migliori da acquistare

Il fascia blaster di Ashley Black ha un costo che supera i cento euro, tuttavia online ci sono moltissime valide alternative, corredate da recensioni più che positive, che vale la pensa sperimentare. Ecco i nostri best da acquistare su Amazon.

VitalZen, massaggiatore anti-cellulite in legno

La legoterapia è una tecnica sempre più utilizzata nel mondo della salute ed estetica. Consiste in una serie di massaggi per tonificare il corpo e minimizzare la ritenzione di liquidi, stimolando la produzione di elastina. Per questo è necessario uno strumento come il rullo di legno, realizzato al 100% in materiale naturale di alta qualità, progettato per massaggiare e rilassare qualsiasi zona del corpo, grazie al suo design rotativo.

VitalZen Massaggiatore in legno anti-cellulite

Elfirly, cellulite roller

Rullo anti-cellulite portatile, leggero e maneggevole, è progettato per collo, spalle, braccia, schiena, vita, cosce, gambe e piedi. Promuove la circolazione sanguigna, il recupero dei tessuti e rilassa il corpo. Migliora il metabolismo e riduce la cellulite.

Elfirly Cellulite Roller portatile

Coolife, rullo per massaggi anti-cellulite

Questo strumento di auto-massaggio può essere utilizzato su gambe, braccia e schiena per alleviare i dolori da stress e contrastare la formazione della cellulite. Le sfere forniscono un massaggio profondo dei tessuti, agendo sulla buccia d’arancia e ritenzione idrica. Aiuta a rompere i tessuti della fascia stretta e le cellule adipose con conseguente pelle più liscia e un corpo più sano.

Coolife Rullo per massaggi anti-cellulite

Tesmed, massaggiatore circolare anti-cellulite

Massaggiatore brevettato contro gli inestetismi della cellulite, presenta coppie di rulli convergenti che sollevano e stringono la parte con un effetto a “pizzicotto” e simultaneamente coppie di rulli divergenti invece lavorano per distendere la pelle. L’azione favorisce l’espulsione dei liquidi in eccesso, distendono la pelle e conferendo quindi anche un’azione levigante oltreché anti-cellulite.

Tesmed Cellulite Massaggiatore per eliminare la cellulite