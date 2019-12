Fare la spesa online risparmiando: ecco i vantaggi!

editato in: da

Lo sai che puoi fare la spesa online e risparmiare sui tuoi acquisti? Scopriamo insieme il nuovo modo di fare la spesa che piace sempre di più ai consumatori!

Spesa online: quali vantaggi comporta?

Fare la spesa acquistando i prodotti di cui necessitiamo direttamente online, comporta numerosi vantaggi, alcuni facilmente intuibili.

Partiamo dal presupposto che fare la spesa direttamente in negozio è un sistema imparagonabile, ma dobbiamo ammettere, allo stesso tempo, che la spesa da casa ci ha reso la vita decisamente più semplice.

Il primo vantaggio, che è poi quello più ovvio, è la possibilità di poter comprare tutto quello che ci serve senza dover uscire di casa.

Questo ci porta ad ottenere ulteriori vantaggi che ne conseguono indirettamente:

Si risparmia sul carburante

Evitiamo le code alle casse

Evitiamo di uscire quando, per esempio, piove

Evitiamo lo stress del traffico

Possiamo fare la spesa anche se stiamo poco bene

Evitiamo la fatica di trasportare borse pesanti ed ingombranti

Possiamo fare la spesa in qualunque momento della giornata, ovunque siamo

Possiamo far consegnare la spesa direttamente a casa di altre persone (ad esempio è molto utile per i genitori anziani)

Ci sono poi tanti altri vantaggi indiretti che possiamo ottenere dalla spesa online. Ormai, siamo sempre tutti di corsa e con poco tempo libero a disposizione. Uscire a fare la spesa, al giorno d’oggi, significa anche sottrarre del tempo prezioso che potremmo dedicate alla nostra famiglia ed al nostro benessere.

Immagina di tornare a casa dopo il lavoro e di avere il frigo semi vuoto. Ed ora prova ad immaginarti mentre ti stai rilassando, perché la spesa te la porteranno direttamente a casa!

Questo, secondo me, è il vantaggio principale che sta permettendo di rendere popolare sempre di più, anche i Italia, i servizi di spesa online.

Spesa online: dove farla?

Oramai, proprio per venire incontro alle esigenze dei propri clienti, sono sempre di più i supermercati che offrono questo servizio: lo fanno Carrefour, Coop, Conad, Cicalia, Esselunga ed anche insegne minori.

Ma non solo: se un supermercato della tua zona non è coperto da questo servizio, puoi usufruire addirittura di servizi di consegna a domicilio della spesa.

Come risparmiare mentre fai la spesa online

Se la spesa online è un servizio indubbiamente molto utile, allo stesso tempo richiede una piccola spesa aggiuntiva: quella relativa alla consegna della spesa a casa.

Seguendo questo link puoi accedere subito al servizio cashback di Libero, che ti permette di ottenere un ritorno di denaro ogni volta che fai la spesa online facendo passare i tuoi acquisti su questo sito seguendo le modalità descritte.

Un esempio? Facendo la spesa da Coop Online passando per il servizio di Cashback di Libero, otterrai un rimborso fino al 9% di quello che andrai a spendere! In questo modo non solo potrai utilizzare un servizio praticissimo e che ti semplifica la vita, ma potrai addirittura risparmiare sulla spesa!

I soldi che avrai risparmiato li potrai trasferire direttamente nel tuo conto corrente, una volta raggiunta la soglia minina di 30€.