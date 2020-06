I migliori esfolianti per il viso

editato in: da

Da qualche tempo, complice l’influenza positiva che molte beauty guru esercitano tramite i propri canali social, è cambiato il modo in ognuno si prende cura di sé e della propria pelle. Se prima dell’avvento di questo fenomeno di influencing, il mantra era “coprire le imperfezioni” con fondotinta e correttori super performanti, coprenti e leviganti, ora la tendenza vuole una maggiore consapevolezza, che coniuga bellezza e benessere. La skincare viene in sostegno di queste esigenze, così che – al posto di coprire le imperfezioni della pelle – si cerchi di migliorarle.

Trattamento specifico riscoperto come passaggio fondamentale della skincare è l’esfoliazione, ovvero la delicata rimozione dello strato superficiale dell’epidermide così da dar spazio a cellule nuove e sane. L’utilizzo di un buon prodotto esfoliante una o due volte a settimana, a seconda della sensibilità e dalla tolleranza della propria pelle, è il segreto per una pelle giovane, luminosa e purificata. Eliminando periodicamente le cellule vecchie direte quindi definitivamente addio alla pelle spenta, opaca e ingrigita da una vita frenetica e dagli agenti atmosferici.

Esfoliazione meccanica: prodotti migliori

Si tratta in genere di un gel o un sapone al cui interno sono racchiuse delle micro-particelle solide che, grazie alla frizione manuale, sfregano gentilmente la pelle eliminandone lo strato superficiale, responsabile del vostro colorito spento.

Un ottimo prodotto è quello venduto dal brand 100% eco-biologico OMIA, e che potrete acquistare a questo link Amazon. Si tratta di uno scrub viso leggero e delicato, dal potere esfoliante e nutriente grazie al contenuto di olio d’Argan estratto a freddo ed essenza di albicocca.

Segue lo stesso principio lo scrub esfoliante viso proposto dal brand Nuvò, esperto nella realizzazione di prodotti a base di bava di lumaca. Questo scrub meccanico, come indicato direttamente dal produttore, è particolarmente indicato per pelli miste e grasse grazie al suo potere purificante: scoprite il prezzo su Amazon.

In forma solida invece lo scrub viso prodotto da Revitale, acquistabile qui su Amazon. La sua forma compatta è molto pratica per chi viaggia, specialmente in aereo. Il prodotto, come consigliato dal produttore, è indicato per pelli acneiche o problematiche, in quanto arricchito con acido salicilico dall’intenso potere purificante.

Esfoliazione chimica: prodotti migliori

Alcune pelli particolarmente sensibili possono non sopportare l’azione esfoliante dello scrub meccanico, risultando addirittura alterate se non rovinate dal trattamento. Alle esigenze delle pelli più delicate sono stati dedicati dei prodotti, presenti sul mercato in forma liquida o semi liquida, che contengono al loro interno delle sostanze in grado di esfoliare gentilmente la pelle senza graffiarla o irritarla eccessivamente.

La Beauty Water del brand coreano Son&Park, in vendita su Amazon, è inimitabile in quanto a delicatezza ed efficacia. Grazie agli enzimi della frutta contenuti al suo interno, esfolia gentilmente l’epidermide lasciando una piacevole sensazione di freschezza.

Una sostanza conosciuta globalmente per il suo potere di esfoliante delicato è l’acido glicolico, contenuto in quantità del siero di Collistar che potrete acquistare a questo link Amazon. L’utilizzo regolare di questo prodotto offrirà alla pelle un peeling gentile ma efficace, in grado di migliorare visivamente la grana della pelle.

Esfolianti e sole

La raccomandazione più importante che si possa fare nel momento in cui si è intenzionati ad esporsi al sole è quella di interrompere almeno una settimana prima l’utilizzo di qualsiasi tipo di esfoliante, meccanico o chimico. Questo perché l’esfoliazione, per quanto gentile e delicata, può lasciare sulla pelle delle microlesioni invisibili ad occhio nudo che – esposte al sole senza un’adeguata protezione solare – potrebbero comportare la formazione di antiestetici accumuli di melanina.