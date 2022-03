Saldi pazzi di primavera! Epilatori elettrici e a luce pulsata al 50% di sconto

Per molte di noi i peli non sono un problema e, anzi, questi vengono mostrati con una certa disinvoltura, del resto è nostra la libertà di scegliere come apparire. Ma c’è una nutrita fetta di donne che, ancora oggi, combatte ogni giorno questa estenuante lotta contro i peli del corpo e del viso. Un’innocua battaglia che però deve fare i conti con il tempo che manca, con gli appuntamenti con l’estetista da incastrare tra un impegno e un altro e con un dispendio economico non indifferente.

Per fortuna, però, abbiamo dalla nostra parte gli epilatori elettrici e a luce pulsata che ci permettono di agire comodamente a casa nostra, garantendoci sempre una pelle liscia e idratata, e soprattutto priva di peli. Il momento perfetto per acquistarli è adesso perché su Amazon, i migliori epilatori, sono in offerta fino al 50% di sconto. Ecco i nostri preferiti.

Epilatori elettrici: le migliori offerta di marzo

Da utilizzare comodamente a casa nei ritagli di tempo, gli epilatori elettrici sono i migliori alleati per la rimozione dei peli superflui. Una soluzione ideale, semplice e domestica che garantisce un risultato duraturo e impeccabile. Questi strumenti sono perfetti per le pelli più sensibili e facilmente irritabili che possono, finalmente, dire addio alla ceretta o alle lame del rasoio.

Grazie alle testine sempre più all’avanguardia, i peli vengono estirpati dalla radice, garantendo una rimozione veloce, semplice e indolore. Tra i migliori modelli in commercio troviamo il Braun Silk-épil 9 Flex in sconto al 52%. Dotato di una testina completamente flessibile, questo epilatore elettrico consente di rimuovere i peli anche dalle zone meno facilmente raggiungibili. Inoltre, grazie alla tecnologia MicroGrip, la pelle resta liscia per settimane.

Epilatore a luce pulsata in sconto fino al 50%

L’altro imprescindibile alleato che abbiamo per la lotta contro i pelli è l’epilatore a luce pulsata. Si tratta di un dispositivo che consente la rimozione dei peli attraverso l’emissione di fasci di luce. L’obiettivo è garantito: eliminare i peli superflui da corpo e viso, e dalle zone sensibili, garantendo un risultato a lungo termine.

Tra le offerte migliori del momento, su Amazon, abbiamo trovato il Philips BRI921/00 Lumea Advanced, un epilatore a luce pulsata per corpo e viso. Il dispositivo è in grado di ridurre l’85% dei peli già sono i primi tre trattamenti grazie alle alte prestazioni della lampadina. Inoltre, grazie al sensore di rilevamento della tonalità, la pelle sarà ulteriormente protetta dai fasci di luce.

Con un 47% di sconto, l’epilatore a luce pulsata Philips BRI921/00 Lumea Advanced è in vendita al costo di 199,98 euro anziché 379,99 euro.

Con uno sconto del 41% sul prezzo consigliato, anche l’epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 entra di diritto nella nostra top 3. Con un design compatto e leggero, questo strumento garantisce un facile utilizzo per tutta la durata del trattamento. Grazie alla potenza dell’epilatore, inoltre, è possibile agire su entrambe le gambe in soli 5 minuti. Inoltre, la presenza del sensore SensoAdapt, fa si che la luce pulsata si adatti in maniera automatica alla pelle assicurando un equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza.

L’epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 è in offerta su Amazon a 252 euro anziché 429 euro. Meglio approfittarne subito!

