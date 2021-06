Electrolux, il condizionatore portatile che stavi aspettando in super offerta su Amazon

editato in: da

Le giornate che si allungano, il sole che diventa protagonista e le vacanze (per chi ne ha la possibilità) ci confermano che ormai l’estate è arrivata, ma con essa anche le alte temperature, e questa non è una grande notizia per chi le mal tollera. Per fortuna, però, a tutto c’è rimedio e nel nostro caso questo ha anche un nome: Electrolux ChillFlex Pro, il condizionatore portatile in grado di rinfrescare le nostre giornate estive.

Uno dei modelli di punta dell’azienda produttrice di elettrodomestici è in super offerta su Amazon proprio oggi, in occasione del Prime Day 2021. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistarlo, questo è arrivato. Non approfittarne sarebbe un peccato!

Electrolux ChillFlex Pro in offerta per il Prime Day

Chiudete gli occhi e immaginate di trovarvi in un ambiente fresco a leggere un libro o a sorseggiare la vostra bibita preferita o, ancora, a riposarvi e a godervi un po’ di meritato relax. No, non è un sogno, ma l’atmosfera che è in grado di restituire il condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro.

Il modello, scontato del 42% in occasione del Prime Day, è dotato di una capacità di raffreddamento elevata in grado di ricreare atmosfere fresche e piacevoli all’interno degli ambienti domestici quando fuori fa caldo. Grazie al gas sostenibile R290, il suo impatto sul riscaldamento globale, confrontato con i condizionatori tradizionali, è minimo. Una caratteristica, questa, che ce lo apprezzare ancora di più.

Il condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro, inoltre, è dotato di display digitale e di un telecomando a raggi infrarossi così da poter gestire e regolare la temperatura anche a distanza.

Electrolux ChillFlex Pro è in sconto su Amazon per il Prime Day a 287,85 euro al posto di 499,00 euro, con un risparmio del 42% pari a 211,15 euro. Se il prezzo non è aggiornato, clicca sul box per vedere lo sconto direttamente su Amazon.

Gli altri condizionatori portatili in offerta con Amazon Prime Day

Mai giornata fu più perfetta di questa per fare acquisti intelligenti per la nostra estate! Grazie alle offerte messe a disposizione da Amazon, in occasione del Prime Day, possiamo scegliere di acquistare anche altri condizionatori portatili a un prezzo scontatissimo.

Solo per oggi, in offerta, troviamo il condizionatore d’aria portatile 3 in 1 CHiQ: silenzioso, smart e soprattutto freddissimo! Grazie alle sue potenti prestazioni, infatti, questo prodotto ha un flusso d’aria che arriva fino a 5 metri e può rinfrescare qualsiasi stanza.

Il condizionatore d’aria portatile 3 in 1 CHiQ è in sconto su Amazon per il Prime Day a 399,99 euro al posto di 569,99 euro, con un risparmio del 30% pari a 170,00 euro. Se il prezzo non è aggiornato, clicca sul box per vedere lo sconto direttamente su Amazon.

L’altra super offerta che abbiamo scovato, riguarda l’IKOHS Silkair Connect Elite, il condizionatore portatile super silenzioso con ventola e deumidificatore. Perché ci piace tanto? Per la connettività WiFi, che ci permette di regolare le temperature a distanza, per il suo design sinuoso ed elegante e perché, oltre a emettere aria fredda, ha anche la funzione di riscaldamento. Il risultato? Un unico prodotto da sfruttare tutto l’anno.

Il condizionatore d’aria portatile IKOHS Silkair Connect Elite è in sconto su Amazon per il Prime Day a 369,95 euro al posto di 528,95 euro, con un risparmio del 30% pari a 159,00 euro.

Le offerte continuano con De’Longhi

E se tra la nostra selezione non avete trovato ancora il prodotto giusto per le vostre esigenze, date un’occhiata a quest’altra super offerta. Stiamo parlando del Pinguino Del Longhi R290, il celebre condizionatore portatile potente ed efficace, nonché connubio perfetto tra alta tecnologia e bassi consumi.

Pinguino De’Longhi R290 è in sconto su Amazon per il Prime Day a 299,00 euro al posto di 338,94 euro, con un risparmio del 12% pari a 39,94 euro. Se il prezzo non è aggiornato, clicca sul box per vedere lo sconto direttamente su Amazon.

