Effetto botulino: il siero a base di veleno d’ape funziona. Parola di Julia Roberts

La storia d’amore tra il veleno d’api e Julia Roberts è ormai di vecchia data. La bellissima attrice nel 2012 ha interpretato la strega cattiva di Biancaneve che, tra i suoi rimedi di bellezza eterna, ha sfoggiato l’utilizzo delle punture d’api per avere labbra turgide e gonfie. Un rimedio di fantasia? Non proprio dato che la stessa Roberts ha rivelato di fare uso di questo speciale ingrediente anche nella vita reale. Sembra che il siero al veleno d’api sia infatti il suo prodotto preferito nella beauty routine.

Moltissime star di Hollywood adorano i trattamenti a base di veleno d’api, Julia Roberts più di tutte. L’effetto di questo eccipiente è donare vigore alla pelle, assolvendo la medesima funzione del botox, ma senza punture. Un rimedio che permette di avere un viso più giovane, disteso, ma senza ricorrere alla chirurgia, né spendere cifre esorbitanti.

L’effetto del veleno d’api amato da Julia Roberts

Diversi studi hanno evidenziato che l’apitossina, ossia la miscela di preziose sostanze contenute nel veleno che le api inoculano attraverso il loro pungiglione, contiene la mellitina. Questo ingrediente è un potente antinfiammatorio, capace di dilatare i vasi sanguigni, stimolare la produzione di collagene ed elastina che vanno a riempire naturalmente le rughe e a rassodare i tessuti.

Così, bastano alcune settimane di utilizzo costante affinché la pelle e le rughe di espressione si addolciscano. Ovviamente creme e sieri a base di questo prodotto non devono essere usate da chi è allergico alle punture d’api.

Il siero a base di veleno d’ape

Come abbiamo anticipato, non serve spendere centinaia di euro per accedere al segreto di bellezza di Julia Roberts perché basta un siero al veleno d’ape, con effetto botulino per ottenere risultati immediati. Questo prodotto stimola la rigenerazione cellulare grazie al suo ingredienti principale. L’apamina, un miorilassante che ha un effetto distensivo sulle rughe, ridensifica e compatta la pelle del viso, stimolandone la rigenerazione di fibre di collagene ed elastina. La pelle tornerà giovane e distesa in poche settimane.

Efory Cosmetics, siero al veleno d'api Ad assorbimento rapido, arricchito con vitamina E. Il veleno viene raccolto senza arrecare danno alle api

Crema viso per una pelle alla Julia Roberts

La crema viso al veleno d’api è un buon modo per idratare e rinvigorire la pelle. Infatti, questo prodotto non contiene solo veleno d’ape ma anche preziosi idratanti, tra cui le vitamine A+C+E, pantenolo pro-vitamina B5 e acido ialuronico. Il modo migliore per dare alla pelle un aspetto disteso, nutrito e giovane. Una coccola per il viso, raccomandata da anche Julia Roberts.

[amaozn box=”B00JLAV2E8″ title=”Wonder Bee, crema viso al veleno d’ape” description=”Azione rimpolpante con effetto “Botox naturale” su pelli di tutte le età”]

Volumizzante labbra al veleno d’ape

L’effetto botox del veleno d’ape può essere sfruttato anche sulle labbra. Non mancano infatti prodotti volumizzanti, pensati per rendere le labbra piene, sensuali e incredibilmente belle. Nello specifico, questo prodotto contiene veleno d’ape, arricchito con peperoncino e zenzero, per stimolare la circolazione e dare volume alle labbra. Non manca l‘acido ialuronico e l’olio di jojoba per idratare e rendere irresistibile ogni sorriso.

Hollywood Lip Volumizer Lip plumper per labbra effetto filler

Le star di Hollywood ci stupiscono ogni giorno con rimedi e segreti di bellezza sempre nuovi. Chi avrebbe detto che il prodotto preferito di Julia Roberts fosse veleno d’api? Magari diventerà anche il nostro must have. Non ci resta che provare.