Fare i dolci in casa: gli utensili indispensabili per dolci perfetti

Non c’è niente di più bello che preparare un dolce fatto in casa: spesso bastano pochi ingredienti genuini per preparare torte e piccoli dolci da offrire alle amiche o da servire per colazione o merenda in famiglia. Ma avere a disposizione gli strumenti giusti è indispensabile per non affaticarsi troppo e trasformando altrimenti un bellissimo passatempo in un compito di noioso.

Ecco allora una lista di attrezzi davvero utili in cucina per preparare degli ottimi dolci fatti in casa.

Utensili utilissimi per fare dolci in casa

Spesso, girando per i negozi, ci troviamo di fronte a tantissimi attrezzi per la cucina: ma quali sono davvero indispensabili? In realtà non tutti ci servono davvero e se abbiamo poco spazio da gestire all’interno delle ante della nostra cucina, allora è bene concentrarsi solo sugli attrezzi davvero utili. Ecco la lista.

La bilancia

La bilancia in cucina è uno strumento indispensabile: dosare correttamente gli ingredienti è fondamentale per non avere brutte sorprese nella preparazione dei dolci. Per essere davvero utile una bilancia da cucina deve essere di precisione e, al giorno d’oggi, possiamo trovarle disponibili anche in versione digitale.

Se poi sono in grado di misurare non solo i grammi ma anche gli ml, allora abbiamo di fronte a noi la bilancia perfetta per la realizzazione delle nostre ricette.

Il mattarello

Il mattarello è un altro attrezzo utilissimo per fare i dolci, ma non solo. Aiuta a stendere con poca fatica l’impasto di una torta, dei biscotti o di una buona pizza. Se siete solite preparare principalmente frolle e lievitati è perfetto il classico mattarello in legno. Se invece amate cimentarvi nella preparazione di dolci con pasta di zucchero, allora è preferibile optare per un mattarello in silicone.

Lo sbattitore elettrico

Preparare i dolci in casa è divertente, sbattere a mano le uova per farle montare sicuramente lo è di meno. Per questo motivo avere uno sbattitore elettrico in casa aiuta a ridurre i tempi di preparazione ed evitare fastidi e dolori alle braccia. Assicuratevi che abbia a disposizione diverse velocità, per scegliere quella più idonea all’impasto che state preparando.

Le teglie

Per la cottura delle torte “senza brutte sorprese” è importante affidarsi a delle teglie di buona qualità. In commercio ne possiamo trovare di ogni forma e dimensione, ma le tortiere più utilizzate sono quelle circolari con diametro di 24 cm e fondo estraibile. Queste permettono, grazie ad un’apposita cerniera, di aprirsi rimuovendo in modo semplice la torta una volta cotta.

Le ciotole

Non sono mai abbastanza in casa e se amate preparare torte ve ne serviranno diverse e di varie misure. Le ciotole servono per miscelare alcuni ingredienti, per prepararli con ordine sul piano di lavoro, o per lasciar lievitare alcuni impasti. In commercio ne possiamo trovare di diverse forme, colori e materiali. Quelle con il fondo arrotondato sono di grande aiuto quando si mescolano gli ingredienti, pertanto sono quelle maggiormente consigliate.

Spatole e cucchiai

Le spatole ed i cucchiai per torte sono utilissime per amalgamare e versare gli impasti. Sono chiamati anche “leccapentole” e sono utilizzati per pulire bene le ciotole e versare l’impasto nella tortiera. Oltre ai classici cucchiai in legno, ad oggi si possono acquistare anche delle colorate spatole in silicone, perfette per questo scopo.

Le caraffe graduate

Le caraffe graduate consentono di misurare facilmente e velocemente gli ingredienti liquidi (come l’acqua o il latte, per esempio) ma non solo: sono utilissime anche per versare a filo i liquidi da miscelare nell’impasto delle torte. Sono quindi molto pratiche perchè, con un solo prodotto, sarà possibile misurare e versare a filo gli ingredienti liquidi nell’impasto.

Stampi in silicone

Gli stampi in silicone sono semplici da utilizzare e facili da pulire, ma non solo. Sono realizzati in un materiale morbido che permette di separare facilmente le nostre torte dallo stampo desiderato. Sono disponibili in tante forme e colori e permettono di cuocere le torte e i dolcetti con delle forme simpatiche e alternative, come ad esempio un cuore o delle mini ciambelle.