Questo detergente viso alle proteine della soia sta spopolando tra le beauty addicted

Il detergente viso Soy Face Cleanser di Fresh, a base di proteine della soia, è un vero e proprio must have tra le beauty addicted. Per mesi è stato perennemente sold out e chi l’ha provato lo ha talmente amato che ora non ne può più fare a meno.

Scopriamo il perché della sua viralità online e la sua grande approvazione, anche dalle pelli più difficili.

Che cos’è Soy Face Cleanser di fresh

Soy Face Cleanser è un detergente che rimuove le impurità e i residui di make-up preservando il pH naturale dell’epidermide. Ha la capacità di detergere a fondo i pori già dopo il primo utilizzo donando idratazione senza la sensazione di pelle che tira.

La sua formula delicata contiene il 98% di ingredienti di origine naturale ed è indicata anche per la pelle sensibile ed è dermatologicamente testata per non far bruciare gli occhi sensibili.

I principali ingredienti sono le proteine della soia (ricavate dall’industria alimentare) ricche dell’amminoacido idrossiprolina, note nel mondo beauty per la loro capacità di levigare e migliorare l’elasticità della pelle. A corredo della formulazione da 110 e lode, l’estratto di cetriolo, per rinfrescare e calmare, l’ aloe vera, per lenire e idratare e infine l’olio di semi di borragine, per nutrire e ammorbidire.

Il best seller di fresh è formulato senza parabeni, MIT/MCI, formaldeide, BHA, ftalati, siliconi D4 e D6, idrochinone, triclosan e triclocarban.

Soy Face Cleanser è ideale per tutti i tipi di pelle – secca, grassa, delicata, sensibile, asfittica – restituendo freschezza e luminosità al viso.

Come nasce Soy Face Cleanser di fresh

Creato nel 1991 da Lev Glazman e Alina Roytberg, i creatori di Fresh avevano come obiettivo offrire prodotti di bellezza naturali. Dopo il successo del loro primo negozio a Boston, il marchio ha aperto un negozio a New York e si è trovato subito nel monde Olimpo della beauty skincare mondiale.

Ora, il suo prodotto più venduto continua ad essere il Soy Face Cleanser, con recensioni che non lasciano ombre di dubbio: “il 100% degli utenti ha riferito di aver rimosso completamente il trucco dal viso” e “il 97% ha ritenuto che la propria pelle fosse più elastica”, secondo le analisi di mercato di Fresh.

Come inserirlo nella tua skincare routine

È ideale come primo step di ogni beauty routine, sia la mattina che sera, in quanto il gel può essere utilizzato anche due volte al giorno perché ultra delicato. Su viso leggermente inumidito, applica il gel con movimenti circolari insistendo sulla zona T e ponendo attenzione a rimuovere tutti i residui di make-up, anche del mascara più long-lasting.

Il fluido leggerissimo ha la particolarità di fare pochissima poca schiuma perché non contiene sapone ma assicura egualmente una completa pulizia del viso. La profumazione che lascerà sul viso è quella dei suoi stessi ingredienti, niente di chimico o artificiale: solo profumo di soia e cetriolo, i suoi principali ingredienti in formulazione.

Il nuovo design del tubetto 2023

Nell’autunno del 2021, fresh ha organizzato un concorso per dare agli studenti la possibilità di progettare il packaging del detergente per il viso alla soia in edizione limitata 2023. L’obiettivo? Portare una nuova prospettiva al design originale del 1999. Il merito del nuovo – bellissimo – packaging è dello studente di design Parsons Sammi Shen! Non è bellissimo?

