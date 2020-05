Depilazione fai da te

editato in: da

Depilarsi da sole all’apparenza può sembrare un’impresa enorme: molte donne hanno paura di irritare la pelle, sentire dolore e non ottenere un risultato uniforme. Per questo motivo scelgono di affidarsi all’estetista.

Ma questa non è sempre la soluzione ideale. Per esempio, nei mesi estivi la necessità di depilarsi è più frequente: l’estetista è troppo impegnata e l’appuntamento può finire in fondo alla sua agenda. Allora che fare? Bisogna trovare un metodo sicuro, efficace e veloce per eliminare i peli superflui a casa.

Epilazione fai da te: rasoio e crema depilatoria

Quando si pensa all’eliminazione dei peli fai da te, il pensiero di tante donne va automaticamente al rasoio. È il rimedio last minute per eccellenza: non solo è indolore ed economico, ma in pochi minuti lascia la pelle liscia.

Insomma, il rasoio è perfetto no? A prima vista potrebbe essere così, ma a lungo andare questo metodo può rivelare alcuni lati negativi. Innanzitutto, in tante donne la ricrescita è visibile già a partire dal secondo giorno. Inoltre, può procurare piccoli tagli e, a lungo andare, rafforza e infoltisce i peli. Per questo motivo, non può essere la soluzione di epilazione definitiva.

Un metodo simile è la crema depilatoria: proprio come il precedente, non estirpa il pelo a partire dal follicolo ma si limita a reciderlo. Per questo motivo, la ricrescita è più veloce e, anche stavolta, il pelo cresce più forte di prima. Inoltre, contiene agenti chimici che possono irritare le pelli più delicate e le zone sensibili del corpo e le mucose. Per evitare irritazioni e pruriti, prima di usarla è fondamentale fare un piccolo test su una piccola porzione di pelle.

Epilazione fai da te: l’epilatore elettrico

Veniamo ora ad una soluzione molto pratica e capace di lasciare la pelle liscia per almeno 10-15 giorni: l’epilatore elettrico che, proprio come la ceretta tradizionale, elimina i peli superflui a partire dalla radice e quindi riesce anche a indebolirli col tempo.

Sì, è più doloroso rispetto al rasoio, ma garantisce una pelle liscia e ordinata molto più a lungo. Bisogna anche considerare che il dolore è comunque soggettivo e gli epilatori moderni sono meno traumatici rispetto al passato, molti hanno dei meccanismi che permettono di effettuare un leggero massaggio sulla pelle prima dell’epilazione, riducendo così il dolore. Infine, può essere fatto ovunque: i dispositivi moderni hanno batterie che durano a lungo e quindi non hanno bisogno di essere attaccati ad una presa.

Ceretta fatta in casa

Un altro metodo che consente di rimuovere il pelo alla radice è la ceretta: il mercato offre cere a caldo o a freddo, in base alle proprie preferenze. Questo metodo lascia il corpo liscio più a lungo, ma è anche quello più doloroso e difficile da fare da sole.

Non tutte riescono a strappare e, senza il movimento giusto, si rischia di non eliminare i peli, lasciare la cera appiccicata alla pelle o procurare lesioni alla cute. Può comunque essere un buon metodo per alcune parti del poco piccole e ben visibili, ad esempio per fare i baffi.

Epilatori a luce pulsata

Terminiamo la carrellata con un metodo innovativo che, fino a pochi anni fa, poteva essere fatto solo presso centri estetici o medici: la luce pulsata.

La buona notizia è che lo stesso trattamento può essere fatto anche a casa, spendendo molto meno e senza il bisogno di prendere appuntamento: il mercato offre tanti epilatori a luce pulsata fai da te che possono essere utilizzati in modo facile e sicuro. È il metodo ideale per chi ha una pelle chiara e peli scuri, perché lavora colpendo la melanina, ovvero la sostanza che colora la peluria.

Inoltre, con il tempo i peli si riducono sempre di più, fino a sparire del tutto. Per ottenere risultati duraturi sono necessari diversi trattamenti: ma il lato positivo è che, facendolo a casa, non sono necessarie attese, spese e tutto lo stress che queste comportano.

Insomma, come vedi esistono tanti metodi di epilazione fai da te: è il momento di trovare quello perfetto per le tue esigenze. In questo modo sarai sempre in ordine senza aspettare la disponibilità dell’estetista.