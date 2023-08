Deodoranti delicati per pelli sensibili: ecco i migliori

Fonte: iStock I migliori deodoranti per pelli sensibili

La sudorazione è un processo naturale – e assolutamente necessario – del nostro organismo. Si tratta di una risposta del corpo per regolare la temperatura corporea e svolge un ruolo importante nel sistema di raffreddamento del corpo.

Il sudore in sé è inodore, ma quando entra in contatto con i batteri presenti sulla pelle, causa spesso cattivi odori. A cosa serve quindi il deodorante?

Il deodorante nasce come prodotto cosmetico preventivo, capace di ridurre l’odore del sudore corporeo nelle ascelle in quanto sono una zona del corpo dove sono presenti molte ghiandole sudoripare eccrine, responsabili della produzione di sudore.

Ci sono diverse ragioni per cui sudiamo nelle ascelle:

Termoregolazione : quando la temperatura esterna o interna del corpo aumenta, il sistema di termoregolazione entra in azione per raffreddarsi. Le ghiandole sudoripare che si trovano nelle ascelle producono sudore, che, evaporando dalla pelle, assorbe calore e aiuta a raffreddare il corpo.

: quando la temperatura esterna o interna del corpo aumenta, il sistema di termoregolazione entra in azione per raffreddarsi. Le ghiandole sudoripare che si trovano nelle ascelle producono sudore, che, evaporando dalla pelle, assorbe calore e aiuta a raffreddare il corpo. Stress : emozioni forti come ansia, eccitazione, paura o imbarazzo, mettono sotto stress il corpo e possono innescare una risposta del sistema nervoso autonomo che stimola la produzione di sudore.

: emozioni forti come ansia, eccitazione, paura o imbarazzo, mettono sotto stress il corpo e possono innescare una risposta del sistema nervoso autonomo che stimola la produzione di sudore. Attività fisica : durante uno sforzo fisico, il corpo produce sudore per mantenere la temperatura corporea stabile.

: durante uno sforzo fisico, il corpo produce sudore per mantenere la temperatura corporea stabile. Alimentazione : alcuni cibi e bevande, come cibi piccanti o bevande alcoliche, possono aumentare la produzione di sudore nelle ascelle a causa della loro capacità di stimolare il sistema nervoso.

: alcuni cibi e bevande, come cibi piccanti o bevande alcoliche, possono aumentare la produzione di sudore nelle ascelle a causa della loro capacità di stimolare il sistema nervoso. Cambiamenti ormonali: le variazioni ormonali come la menopausa, il ciclo mestruale o la pubertà, possono influenzare la produzione di sudore.

Il deodorante è un valido alleato contro i cattivi odori ed ha origini antichissime. Gli antichi egizi utilizzavano impacchi di argilla e bicarbonato di sodio per assorbire il sudore mentre gli antichi greci e gli antichi romani usavano dei mix di oli essenziali, allume e carbone. Il deodorante come lo intendiamo oggi risale al XIX secolo quando vennero introdotti nella formulazione dei prodotti contenenti allume di potassio, una sostanza che ha proprietà antibatteriche e aiuta a controllare l’odore del sudore.

Oggi abbiamo a disposizione tutti i profumi innumerevoli profumazioni diverse tra loro, passando dai frutti tropicali alla vaniglia, dall’odore di talco a quello di caffè.

Tuttavia, non tutte le pelli sono uguali e sono sempre più le persone che rigettano il deodorante in quanto troppo sensibili alle profumazioni o a qualche ingrediente della formulazione che risulta essere troppo aggressivo. I sintomi principali sono il bruciore, il rossore e il prurito, fino a vere e proprie irritazioni che devono essere curate con il consulto di un dermatologo.

Quali ingredienti evitare nei deodoranti per sensibili

Esistono alcuni elementi da evitare se i soggetti presentano una pelle molto sensibile. Primo tra tutti, l’alcool. L’ideale è scegliere un deodorante privo di alcool. Ciò non significa che sia meno efficace, è solo un falso mito.

Non da evitare assolutamente ma sconsigliati, tutti i deodoranti con profumazioni chimiche. Meglio optare per un deodorante dalla profumazione neutra o dalla profumazione a base di elementi naturali, anche se ricordiamo che ‘naturale’ non significa necessariamente ‘anallergico’, anzi. Proprio come accade con l’allergia ai pollini o ad alcuni fiori, lo stesso vale per le irritazioni alla pelle: si può essere irritati anche da prodotti biologici o comunque naturali.

Al contrario di quanto si possa pensare, le pelli sensibili particolarmente irritabili devono evitare il deodorante che blocca l’azione delle ghiandole sudoripare perché questa barriera può essere proprio la principale causa di irritazione.

In generale, attenzione alla depilazione: non utilizzare il deodorante dopo aver depilato le ascelle. Lascia trascorrere almeno tutta la notte e applicalo solo l’indomani.

Ingredienti ottimali per deodoranti per pelli sensibili

Gli ingredienti ottimali per uno deodorante di qualità che rispetti la delicatezza della pelle sono l’allume di rocca, estratto di aloe, estratto di camomilla, vitamina E e tutti gli agenti definiti come agenti lenitivi e ipoallergenici.

Oggi ci vengono in soccorso molte alternative e si possono acquistare direttamente online. Ecco una selezione dei migliori in commercio, suddivisi per categorie: spray, roll-on, solidi e a base di allume di rocca.

Deodoranti spray per pelli sensibili

Bionike, brand d’eccelenza per le pelli sensibili, ha ideato un latte spray deodorante antitraspirante che assorbe il sudore e dura fino a 48 Ore.

Offerta Bionike Bionike Defence - Deo Sensitive 48H, Latte Spray Deodorante

Ceramol propone il suo iperdeodorante senza profumazione.

Ceramol Ceramol 311 Iperdeodorante

Prezzo piccolo, grande efficacia: Infasil Deodorante Spray Neutro Extra Delicato con formula antimacchia. Non contiene sali di alluminio.

Offerta Infasil Deodorante Spray Neutro Extra Delicato

Per pelli particolarmente sensibili, Dermafresh Deodorante spray studiato ad hoc anche per le ascelle più facilmente irritabili.

Offerta Dermafresh Deodorante spray Ad Hoc per pelli particolarmente sensibili

Deodoranti roll-on per pelli sensibili

Omia propone il suo deodorante roll-on ecobio con Tea Tree Oil. Senza Sali di Alluminio, ideale per tutta la famiglia.

Roc – senza alcool, senza profumo e senza sali di alluminio – garantisce un’efficacia di 24 ore e il massimo rispetto della pelle.

Formulato per minimizzare il rischio di allergie.

RoC KEOPS Deodorante Stick

A base di carbone vegetale, Dermo Deo di Mil Mil è stato formulato per tutti coloro che hanno una pelle delicata e sensibile. Se ti piace il brand, la formulazione di tutta la linea Mil Mil Dermo Natura è certificata VEGAN OK, rispetta quindi tutte le rigide normativa in campo vegan ed il flacone è in plastica riciclata per il 50%.

Milmil Deo Roll-On al Carbone Vegetale

Per chi non vuole rinunciare a un tocco di profumo, ecco un deodorante roll-on 100% naturale nella profumazione lavanda e vaniglia. I deodoranti Salt and Earth profumano grazie ad una fusione di oltre 15 estratti e oli botanici naturali, ed è in grado di offrire una protezione efficace e duratura contro gli odori sgradevoli del corpo. 100% vegano – Approvato Vegan Society e Vegetarian Society – non contiene alluminio cloroidrato.

Salt of the Earth Deodorante Roll On Naturale Lavanda e Vaniglia

Deodoranti solidi per pelli sensibili

Il deodorante solido naturale di Senso Naturale è a base di Puro Talco lenitivo con amido di tapioca bio. Una leggera fragranza cipriata lo rende piacevole da stendere sulla pelle ed arricchito con estratti di erbe, oli essenziali e piante per condizionare, idratare e proteggere la delicata pelle delle ascelle. Senza alcool, senza alluminio, parabeni, siliconi e bicarbonato.

Senso Naturale Deodorante Solido Naturale DELICATO Puro Talco

Comfy Vibes è il deodorante solido naturale delicato formulato per chi vuole avere ascelle curate e profumate, senza rinunciare alla sostenibilità ambientale. Il suo packaging è realizzato con carta. Profumazione delicata al talco e lavanda. Ed è anche Made in Italy!

Enooso Deodorante Naturale Solido Delicato al TALCO e LAVANDA

Foamie propone un deodorante solido senza alluminio dalla leggera fragranza floreale. Vegan OK.

Foamie Deodorante solido floreale vegano

Deodoranti a base di allume di rocca

Il deodorante allume di rocca, noto anche come cristallo di allume o pietra di allume, è un tipo di deodorante naturale alleato delle pelli sensibili. Il suo potere deodorante e astringente è noto sin dall’antichità e viene usato ancora oggi come alternativa anche dai più attenti all’ambiente e alla sostenibilità. Come funziona? L’allume di rocca riduce l’odore esalato dal corpo esercitando un effetto antitraspirante (temporaneo) rispettando la naturale secrezione delle ghiandole sudoripare.

Ecco alcune pratiche versioni stick da applicare direttamente sulla pelle.

Forsan CRISTALLO ALLUME DI POTASSIO puro al 100%

Naturaverde Stick Deodorante Allume di Rocca Deodorante per Pelli Sensibili, 100% Naturale

