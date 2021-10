Il deodorante per ambienti naturale, ricaricabile ed ecosostenibile

La lotta al cattivo odore non si arresta mai! Capita spesso che in alcuni ambienti, come: armadi, bagni, cantine e piccoli vani sempre chiusi, si generi un odore non propriamente gradevole; la mancanza di ricambio d’aria, infatti, induce a un ristagno e alla formazione di umidità che può portare, nel lungo periodo, anche la formazione di muffa e al classico odore di chiuso.

In commercio sono reperibili una varietà di deodoranti per l’ambiente, ma il più delle volte si tratta di prodotti usa e getta, inquinanti e ricchi di profumi che risultano molto intolleranti alle persone allergiche, oltre ad emanare un odore chimico molto intenso e poco gradevole.

Per evitare di ritrovarti vittima di fastidiose allergie, puoi optare per una variante di deodorante per ambiente più naturale.

Deodoranti green

Ti sveliamo un segreto, il tuo vero alleato, in questa lotta al cattivo odore sono i deodoranti per ambienti a base di carbone attivo di bambù.

L’attenzione all’ambiente e la lotta all’inquinamento è diventata ormai prioritaria come sappiamo bene, per questo è importante scegliere prodotti per la cura della persona e della casa che siano ecosostenibili, cioè non danneggino la flora e la fauna.

Il bambù appartiene alle materie prime più sostenibili e, sotto forma di carbone attivo, ha diverse caratteristiche particolari: grazie alla sua elevata porosità, ha la caratteristica unica di assorbire lo sporco di qualsiasi dimensione e l’umidità in eccesso, eliminando automaticamente il cattivo odore.

Deodoranti al carbone attivo al bambù Piccoli cuscini contro l'umidità e l'odore di chiuso. Biodegradabili e privi di sostante chimiche.

Deodorante naturale a base di carbone attivo di bambù

In questa tipologia di deodoranti biodegradabili e attenti all’ambiente, il migliore in commercio per resa finale e costo è quello prodotto da Pandoo. Il deodorante si presenta sotto forma di pratici sacchettini in juta dotati di un foro, comodo per essere appeso agevolmente nell’armadio o ad esempio nel sotto lavello, dopo umidità e cattivi odori sono sempre in agguato.

Inoltre, mantenendo il piccolo cuscino nel luogo prescelto, questo previene la formazione di muffe e batteri.

Come funziona esattamente il deodorante naturale a base di carbone attivo di bambù?

Il cuscino funziona come una spugna con milioni di piccoli pori, assorbe l’umidità eliminando automaticamente gli odori sgradevoli senza rilasciare nessuna sostanza chimica irritante.

Il deodorante non inquinante biodegradabile, a differenza della maggior parte di deodoranti usa e getta, può essere usato per molto tempo. Dopo un periodo di utilizzo, circa quattro settimane, in un luogo molto umido, basta esporlo al sole per permettere che si asciughi e rilasci l’umidità e le sostanze filtrate, in questo modo il cuscino sarà come nuovo.

Non finisce qui, ti consigliamo di provare questo prodotto soprattutto per il suo basso impatto ambientale e la sua sostenibilità, infatti, terminato il ciclo naturale di utilizzo, di due anni, puoi tagliare il cuscino per utilizzare il carbone come fertilizzante per le piante.

Un deodorante per ambienti zero waste da provare assolutamente.

