Le migliori cyclette da acquistare per allenarsi

La cyclette è un attrezzo per la ginnastica, facilmente sfruttabile in casa, che riproduce gli stessi movimenti della bicicletta. Avere una cyclette, ultimamente, va molto di moda e moltissimi sportivi e non ne hanno una nel proprio salotto. A differenza di molte altre discipline, le quali richiedono il supporto di un personal trainer, la cyclette si può svolgere dal proprio salotto di casa senza l’aiuto di un professionista. Questo tipo di allenamento, infatti, è perfetto per chi lavora molto e non ha tempo di frequentare regolarmente la palestra: vi potete allenare comodamente da casa a qualsiasi ora del giorno.

L’utilizzo della cyclette non ha controindicazioni per le persone che godono di buona salute, anzi, è un allenamento che andrebbe fatto quasi ogni giorno: l’utilizzo della cyclette, poi, pare diminuisca significativamente l’incidenza degli infortuni stradali. Scoprite ora la nostra selezione delle migliori cyclette!

Come scegliere la cyclette più adatta alle proprie necessità

È importante che una cyclette rispecchi determinate caratteristiche: essa deve essere confortevole, performante, solida e facilmente maneggevole. Anche l’aspetto estetico non deve essere sottovalutato: non a tutti piace avere un attrezzo fitness nel salotto di casa!

A prescindere dal modello di cyclette che desiderate acquistare, dovete sempre tenere a mente il fatto che un buon attrezzo deve essere dotato di un computer che monitora la frequenza cardiaca, oltre a tutte le altre opzioni. L’elaboratore, infatti, dispone di diversi programmi in grado di monitorare lo sforzo cardiaco, oltre alle calorie bruciate e ai netti miglioramenti.

Se il vostro principale obiettivo è quello di perdere peso, l’ideale è l’acquisto di una cyclette orizzontale, per migliorare il sistema cardiovascolare, invece, sarà bene indirizzarvi sul modello verticale. Per chi invece desidera replicare il movimento e l’allenamento tipico della bici da corsa, suggeriamo la spin bike: maneggevole, pieghevole, performante e molto pratica. Questo modello, infatti, permette di tonificare i muscoli, perdere massa superflua e, in generale, mantenersi in forma.

La scelta della cyclette è ben mirata: un allenamento di questo tipo, infatti, vi porterà molti benefici. Tra i vari citiamo un notevole miglioramento del funzionamento del sistema cardiovascolare e respiratorio, ottimizzazione del dimagrimento, azione terapeutica sulle articolazioni e, senza ombra di dubbio, miglioramento dell’umore. L’acquisto della cyclette è pensato anche per chi ha un’età avanzata, ma desidera comunque mantenersi in forma allenando corpo e mente. Gli articoli da noi proposti, acquistabili su Amazon, possono risultare la scelta ideale, in base alle esigenze, anche per i meno giovani o per chi ha problemi motori e necessità di un allenamento costante.

Tipologie di cyclette

Prima di proseguire con la nostra selezione, è bene ricordare che esistono molti tipi di cyclette, da scegliere in base alle proprie esigenze. La diversità dei modelli risiede, perlopiù, in design, funzionamento, gamma, materiale e, ovviamente, prezzo. In generale, comunque, la struttura comune è costituita da un telaio stabile su un basamento fisso e dalla trasmissione, la quale mette in comunicazione i pedali ad un sistema di resistenza.

Online sono disponibili i migliori modelli di cyclette: tutti dotati di schienale e sensori delle pulsazioni, perfetti per allenarsi a casa in totale tranquillità. Sul manubrio di ogni bicicletta sono posizionati i sensori delle pulsazioni che rilevano il battito cardiaco e altri valori durante l’esercizio; tutti i dati sono visualizzabili sul display LCD.

Di seguito abbiamo fatto una breve classifica delle migliori cyclette acquistabili su Amazon in base alle proprie esigenze e caratteristiche.

Cyclette verticale F-Bike di Ultrasport

La cyclette verticale è la classica cyclette: sono i modelli più diffusi e scelti, adatti per un allenamento casalingo e facili da utilizzare. Le cyclette verticali sono sicuramente le più economiche e meno ingombranti: il modello F-Bike di Ultrasport può essere comodamente ripiegato per essere riposto anche negli spazi più piccoli. Questa cyclette, disponibile a questo link su Amazon, è semplice da utilizzare e, grazie agli otto livelli di resistenza, è perfetta per programmi di allenamento sempre più intensi.

Nonostante le dimensioni contenute, questa cyclette sopporta fino a 100 kg di peso e, grazie al pratico schermo LCD, garantisce un continuo controllo di pulsazioni, distanza percorsa e velocità, oltre al consumo di calorie.

Cyclette ellittica Sportstech CX625

Il secondo modello che teniamo molto a presentarvi è un vero bestseller di Amazon, essendo particolarmente apprezzato dagli utenti. Si tratta della cyclette ellittica Sportstech CX625 (Acquistala qui su Amazon!). Un gioiellino dotato di schermo digitale, molto semplice da leggere e monitorabile a distanza; questo è chiaramente un punto a suo favore. Questo modello di bici permette di creare un programma di interval training o HIIT: si tratta di un allenamento cardio, che va a migliorare il sistema vascolare, in cui si alternano fasi in cui si pedala molto ad altre in cui ci riposa. In questo modo si bruciano moltissime calorie in un periodo di tempo davvero breve.

La particolarità di questo modello è la mancanza di una sella: in questo modo, infatti, si migliora la frequenza cardiaca, la postura, rafforzando i muscoli principali di glutei, cosce e pancia. La bici ellittica vanta alcuni optional davvero incredibili, quali una cintura cardio e uno dei cinque programmi HRC preinstallati in grado di garantire risultati di altissimo livello. Consigliamo questo modello a chi desidera svolgere un allenamento intensivo che vada a stimolare quasi tutte le parti del corpo. Un articolo davvero imperdibile!

Spin Bike Fly Spin 6 di Fusaro

Anche la spin bike Fly Spin 6 di Fusaro, acquistabile su Amazon, è molto apprezzata da chi ama fare sport in casa e non. In particolar modo, è l’ideale per chi desidera una bici da corsa, in quanto si presta perlopiù ad un allenamento intensivo ed impegnativo. Il monitor LCD di questa cyclette non ha nulla da invidiare all’ellittica e all’orizzontale, in quanto misura allo stesso modo la distanza percorsa, le calorie bruciate, il tempo impiegato per potervi sempre aggiornare sui progressi raggiunti. La sella è comoda e regolabile in base alle necessità e si adatta a qualsiasi tipo di corporatura e peso (fino a 120kg). Il design, il quale implementa la teoria dell’equilibrio fisico di tipo X, garantisce stabilità e sicurezza durante le ore di allenamento.

Infine, vogliamo parlarvi del montaggio di questo attrezzo: non è scontato che una cyclette sia semplice da montare, ma con la spin bike non avrete sicuramente problemi. Vi basterà seguire le semplici istruzioni presenti all’interno della confezione e con poche e semplici mosse, la vostra bici sarà pronta per essere utilizzata. Prestate però particolare attenzione al montaggio del pedale; il sinistro deve essere avvitato in senso antiorario.

Cyclette recumbent o orizzontale BRX R Comfort di Toorx

La cyclette recumbent, detta anche orizzontale, è il primo modello di bici di cui vogliamo parlarvi. La Cyclette BRX R Comfort di Toorx si può comprare su Amazon ed è perfetta per chi soffre di problemi lombari e di postura ed è caratterizzata da un telaio orizzontale, pedali frontali rispetto a chi fa esercizio e, come molti altri modelli, possiede una comoda sella e un manubrio regolabile. La posizione che si assume con questo modello di bici, rispetto alla verticale che vedremo in seguito, è più comoda: ci si siede come su una normale sedia e l’affaticamento si riduce davvero al minimo.

Si tratta di una performante bicicletta pieghevole con ben otto livelli di resistenza e con la sella regolabile verticalmente e orizzontalmente. Con questo modello si può comodamente pedalare anche se non è possibile allenare i muscoli delle braccia come nell’ellittica. Nonostante questo, i risultati ottenuti con la recumbent sono davvero soddisfacenti. È un attrezzo molto compatto, dalla struttura arrotondata, dotato di un comodo meccanismo pieghevole. Gli otto livelli di resistenza, inoltre, consentono di migliorare il sistema cardiovascolare oltre a garantire una performance davvero professionale.

Il moderno display LCD a batteria, poi, innalzerà il livello del vostro allenamento grazie alla funzione che permette la visualizzazione della velocità, distanza e pulsazioni. Rispetto alle classiche cyclette verticali, i modelli recumbent hanno un prezzo più elevato, ma sono resistenti e garantiscono ottime prestazioni.