Tutti al mare con lo smartphone: ecco come proteggerlo da acqua e sabbia

Chi ha detto che in vacanza e al mare non possiamo tenere il nostro cellulare sempre con noi? Proprio lui che ormai è un compagno fedele di avventure, un alleato di condivisione, uno strumento per salvare i nostri ricordi e per comunicare con il mondo.

Lo stesso però che deve “combattere” con i due suoi nemici dell’estate. Sì perché se da una parte non vogliamo rinunciare a portarlo con noi, dall’altra è necessario proteggere il nostro smartphone da acqua e sabbia quando siamo in vacanza e al mare. Come? Con le custodie impermeabili!

Come proteggere lo smartphone da acqua e sabbia

Non chiamatelo solo cellulare, perché è molto di più. In estate il nostro smartphone si trasforma in un vero e proprio compagno di viaggio per comunicare con gli altri, scattare fotografie bellissime, ascoltare musica, leggere e-book e scorrere il feed su Instagram tra un riposino e l’altro.

Tuttavia non possiamo ignorare il fatto che, come strumento tecnologico, lo smartphone deve essere protetto da acqua e sabbia. L’alternativa è quello di lasciarlo a casa, ma non vogliamo neanche prenderla in considerazione. Al contrario, però, abbiamo la soluzione per portarlo sempre con noi anche in estate: la custodia impermeabile per smartphone. L’unica vera difficoltà è quella di scegliere la più bella, ma nell’incertezza possiamo sempre acquistarle tutte!

Custodia impermeabile per smartphone: la più amata del web

Una rapida ricerca online ed eccola, la custodia impermeabile per smartphone più venduta su Amazon. Perfetta sia per iPhone che per smartphone di ultima generazione, questa custodia certificata consente di proteggere da sabbia e acqua il nostro device, e non solo. Essendo stata testata per 30 minuti a una profondità di 30 metri sott’acqua, è perfetta anche per fare snorkeling e per chi ama concedersi lunghe nuotate.

Custodia impermeabile per smartphone La custodia più amata e più venduta su Amazon per proteggere lo smartphone da sabbia e acqua.

In versione colorata: scegli il tuo colore!

Tra le migliori custodie per proteggere lo smartphone da acqua e sabbia in vendita su Amazon ci sono anche quelle colorate. C’è quella rosa, quella verde e quella blu, c’è persino quella camouflage! Possiamo scegliere la custodia e abbinarla al costume o all’abbigliamento da mare, oppure optare per quella che porta il nostro colore preferito.

Custodia impermeabile colorata per smartphone Colora la tua estate e proteggi lo smartphone con queste custodie impermeabili.

Offerta 3×1

Tre è sempre meglio di uno, non credete? Grazie a una fantastica offerta disponibile su Amazon, potrete acquistare 3 custodie impermeabili certificate per smartphone al prezzo di una. Così da averne sempre una per scorta per voi e per i vostri amici.

Custodia impermeabile in offerta Tre custodie impermeabili al prezzo di una: l'offerta dell'estate.

La custodia di design da sfoggiare, orgogliosamente, al mare

La moda non va mai in vacanza, e questo probabilmente lo sanno bene tutte le fashioniste che scelgono con cura tutti gli accessori da spiaggia da sfoggiare in vacanza. Tra questi anche la custodia impermeabile per proteggere lo smartphone da acqua e sabbia. Non una qualsiasi, s’intende, ma quella di design disponibile anche nella colorazione oro rosa.

Offerta Custodia impermeabile di design La custodia di design per le fashioniste in vacanza.