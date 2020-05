Cura del corpo maschile: rasoi e regolatori

editato in: da

Leggermente incolta, sfumata, rifinita nei minimi dettagli: esistono tanti modi di portare la barba. Ogni uomo può trovare il suo stile oppure divertirsi a cambiarlo in base all’occasione o al gusto del momento. Per ottenere sempre l’effetto desiderato è fondamentale scegliere un buon rasoio elettrico o rifinire le lunghezze con il regolatore.

Infatti, se non si fa attenzione a questi dettagli si finisce per avere una rasatura non uniforme e nei casi più gravi si arriva a lacerare o tagliare la pelle del viso. Fortunatamente il mercato offre davvero tanti prodotti per la cura del corpo maschile. Quali sono gli elementi da considerare per scegliere un prodotto di qualità? Dalla testina del rasoio fino al materiale delle lame di un regolabarba: ecco come fare l’acquisto giusto.

Rasoio elettrico: come sceglierlo?

Tra i migliori alleati di una rasatura perfetta spicca il rasoio elettrico, un dispositivo sempre più diffuso negli armadietti degli uomini. Scegliere il rasoio è la prima sfida per prendersi cura del proprio corpo, ogni uomo ha una cute e una barba diverse, quindi occorre cercare il miglior prodotto per le proprie esigenze. I rasoi a lamina, per esempio, sono caratterizzati da una lama che si muove velocemente e una serie di buchi che servono a tagliare anche la peluria più corta e fine. È perfetto per chi vuole radersi velocemente.

I rasoi a testine rotanti invece, pur garantendo un ottimo risultato, sono più lenti: sono quindi ideali per chi ama prendersi il proprio tempo, levigando la cute e massaggiandola delicatamente. Questi sono i due tipi di dispositivo più diffusi. Per scegliere quello giusto bisogna considerare anche il tipo di barba: se è riccia, quello a testine è più indicato perché riesce a recidere anche i peli più indisciplinati. Se invece si ha una peluria facile da trattare e si cerca uno strumento da usare ogni giorno senza troppo tempo da perdere, quello a lamine è il più adatto.

Naturalmente ci sono anche altri elementi da considerare nella scelta del rasoio: la presenza o meno di una batteria interna, l’impermeabilità oppure altre funzioni importanti. Per esempio, molti rasoi hanno un serbatoio interno che raccoglie i peli ed evita di lasciarli cadere sul lavandino durante la rasatura. Insomma, il mercato offre tanti rasoi elettrici per la cura del corpo dell’uomo. Non rimane che scegliere quello più adatto al proprio tipo di barba e cute.

Come scegliere il regolatore, regolabarba e rifinitori

Se il rasoio elettrico è un ottimo alleato per avere una rasatura perfetta e la pelle liscia e priva di peli, il regolatore invece è pensato per disciplinare la barba, dandole un taglio e uno stile particolare. Entrambi sono indispensabili nell’arsenale di un uomo.

Nella scelta del regolabarba bisogna tener conto del materiale delle lame. Per esempio, le lame in acciaio sono le più diffuse e molto precise, ma hanno però bisogno di essere lubrificate frequentemente. Quelle in titanio sono performanti e resistenti, infine quelle in ceramica sono le migliori, ma molto fragili. Un altro aspetto da prendere in considerazione è la lunghezza della testina, che permette di capire l’ampiezza della zona su cui si può intervenire per regolare la barba. La lunghezza ideale è di 30 mm. Esistono anche altri elementi da considerare per avere una maggiore precisione, come la presenza di un sistema che permette di sganciare e cambiare la testina.

Insieme al regolabarba, infatti, sono spesso dati in dotazione ulteriori regolatori che consentono di giocare ancora meglio sulle lunghezze, arrivando fino a 0,2 mm. Insomma, il rifinitore o regolabarba è un oggetto indispensabile che può essere usato per ottenere uno stile particolare e diverso, senza contare che molti uomini lo utilizzano anche per tagliare i capelli. Non resta che scegliere i prodotti giusti e ottenere la rasatura o la barba che hai sempre desiderato.