La cuffia termica che rivoluzionerà i tuoi capelli

Avete mai sentito parlare della cuffia termica per capelli? Forse vi sembrerà l’ennesima trovata bizzarra dello show-biz, ma in realtà è uno strumento molto semplice. Non costa una fortuna, è facile da usare e fin da subito da benefici ai capelli. Si tratta di una cuffia in tessuto, dalla forma del tutto simile a quelle che si usano in doccia per proteggere i capelli. La caratteristica che la rende unica è il calore che la riscalda.

Scopriamo insieme come funziona e perché è rivoluzionaria per i nostri capelli.

A cosa serve la cuffia termica per capelli

Il vantaggio principale che offre la cuffia riscaldante è che rende più efficaci i trattamenti come maschere e impacchi. Il calore infatti, aiuta i capelli ad assorbire i nutrienti e i principi attivi, consentendo al prodotto di penetrare in profondità nel follicolo. Anche nel caso di capelli poco porosi.

Cuffia termica per capelli Lo strumento di tendenza per la cura della tua chioma

Tutti i benefici

Applicare maschere, balsami e impacchi aiuta a migliorare la salute e l’aspetto dei capelli, e il calore sprigionato dalla cuffia termica consente di amplificare l’effetto dei trattamenti. Pensate a quando il parrucchiere vi mette sotto il casco: ecco il risultato è molto simile.

La troverete molto utile se applicate miscele a base di polveri, come l’hennè, che tendono a seccarsi: in questi casi, il calore vi consentirà di mantenere l’impacco fluido e quindi più semplice da sciacquare. Inoltre, l’utilizzo della cuffia termica è un metodo efficace per idratare anche il cuoio capelluto.

Come si usa

Non c’è da temere, si tratta di uno strumento semplice e sicuro da utilizzare. La cuffia termica per capelli non contiene né prese né componenti elettriche. La si può riscaldare nel microonde. Inoltre, è portatile, occupa poco spazio e la si indossa come un berretto qualsiasi. La vera comodità è che la potete usare mentre fate smart working, cucinate, pulite… Insomma, a differenza dei trattamenti del parrucchiere, potete concedervi questa coccola anche mentre fate altro.

Applicate la maschera, riscaldate la cuffia e indossatela per tenere in posa l’impacco sfruttando i benefici del calore. Aspettate giusto il tempo di posa (verificate in base al modello e al trattamento scelto), toglietela e passate al normale lavaggio e trattamento dei capelli. Semplice, no?

Se state pensando che fino ad oggi i parrucchieri e gli esperti di capelli vi hanno messo all’erta sul utilizzo del calore, state tranquille. In questo caso non si ha un getto di calore intenso e aggressivo che va a colpire i capelli. Al contrario, la cuffia termica offre un trattamento delicato che sfrutta il calore (meno intenso di quello del phon) per veicolare i prodotti al meglio.

Sono tantissimi i beauty guru stanno già utilizzando la cuffia riscaldante per curare le loro chiome. Un modo economico e pratico per prendersi cura dei capelli di ogni tipo: danneggiati, crespi, secchi oppure delicati. La cuffia termica è uno strumento apprezzatissimo anche dalle riccioline che seguono il Curly Girl Method. Una volta provata, diventa un “mai più senza”. Potete acquistarla su Amazon.

