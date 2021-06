Non le solite Crocs! Ecco come avere il tuo modello unico e personalizzato

editato in: da

Voglia di distinguervi tra la folla? Nessun problema, ora potete farlo senza rinunciare alla comodità unica delle Crocs: dopo aver scelto il vostro modello preferito, in un’ampia selezione di colori e fantasie, non dovete far altro che aggiungere qualche simpatico Jibbitz per rendere uniche le vostre calzature. Altro non sono che dei piccoli “gioielli” da inserire nei buchi delle Crocs, applicazioni divertentissime che vi permetteranno di personalizzare i vostri coloratissimi zoccoli in plastica. E con un semplice gesto, potrete avere un paio di Crocs diverse ogni giorno.

Crocs personalizzate, la moda ai vostri piedi

Mai come quest’anno le Crocs sono tornate di moda: moltissimi vip hanno deciso di sfoggiarle, scegliendo tra i più svariati Jibbitz per renderle deliziose. Come Chiara Ferragni, che ha indossato un paio di Crocs personalizzate. L’influencer ha scelto un modello base color fucsia, perfetto per la stagione estiva, e lo ha trasformato in un paio di calzature uniche aggiungendo numerosi charms, tra cui personaggi Disney, simpatiche palme tropicali e la sua data di nascita.

Crocs, scegliete il vostro modello

Da quando è esploso il fenomeno Crocs, l’azienda statunitense ha prodotto una quantità notevole di versioni, sempre più originali e divertenti, di questi zoccoli in plastica. Decine di colori, dalle tonalità più brillanti alle nuance pastello, e tantissime fantasie hanno reso sempre più facile, per gli appassionati di Crocs, distinguersi indossando un paio di calzature amatissime da milioni di persone. È tempo dunque di scegliere il vostro modello preferito, per poi passare alla personalizzazione con i simpatici Jibbitz.

Crocs, i modelli migliori Tantissimi colori e fantasie stupende: scegliete il vostro modello di Crocs preferito

Jibbitz a forma di cibo

Di Jibbitz ce ne sono davvero tantissimi, e non avrete che l’imbarazzo della scelta. Se il cibo è una delle vostre più grandi passioni, la varietà è davvero ampia: una deliziosa fetta di pizza è l’ideale da sfoggiare sulle vostre Crocs, per mostrare al mondo di essere dei veri buongustai. Oppure potete optare per un’altra prelibatezza, nell’ampia gamma di alimenti: dai dolci alla frutta, dagli spaghetti ad un raffinato calice di vino.

Jibbitz a forma di cibo Lo charm ideale per gli amanti della pizza, una sorpresa gustosissima

Jibbitz a forma di diamante

Se volete brillare in mezzo alla folla, cosa c’è di meglio di un diamante? Ora potrete sfoggiarlo sulle vostre Crocs, rendendole ancora più preziose. È il modo migliore per non passare inosservati e sorprendere chiunque getti uno sguardo ai vostri piedi. Potete abbinare i Jibbitz a qualsiasi vostra calzatura, quindi lasciate sbizzarrire la fantasia.

Jibbitz a forma di diamante Un vero e proprio gioiello per rendere uniche le vostre Crocs, imperdibile

Jibbitz a forma di animali

Da amanti degli animali, probabilmente vorrete far sapere al mondo intero qual è il vostro preferito. Un modo unico per farlo è indossarlo sulle vostre Crocs, con i simpaticissimi Jibbitz a forma di tantissimi animali: dai più classici, come il cane e il gatto, alle creature marine, sino ad arrivare ai dinosauri e agli unicorni. Anche stavolta, la scelta è davvero varia.

Jibbitz a forma di animali Lasciate galoppare la fantasia: scegliete il vostro animale preferito da portare sempre con voi

Jibbitz di Harry Potter

Fan di Harry Potter all’appello! Quale occasione migliore per dare sfogo alla vostra passione, se non portandola sempre con voi? Il logo della celebre saga dedicata al maghetto più famoso del mondo è un Jibbitz assolutamente imperdibile, ma se volete distinguervi ancora di più non dovrete far altro che scegliere lo charm dedicato alla vostra casa di appartenenza.

Jibbitz di Harry Potter E voi, a quale casa appartenete? Fate vedere a tutti che siete dei veri Potterhead

Jibbitz originali

Genialità, fantasia e un pizzico di bizzarria: ecco gli ingredienti magici per distinguervi davvero tra la folla. Portateli con voi scegliendo un Jibbitz che vi rappresenti, come un simpaticissimo cubo di Rubik. Ancora da risolvere, ovviamente. D’altronde, il divertimento è appena iniziato.

Jibbitz a forma di cubo di Rubik Simbolo di una mente geniale e priva di catene, è il Jibbitz perfetto per ogni occasione

Lettere e numeri

Tra le tante personalizzazioni possibili, potete scegliere anche una vasta gamma di lettere dell’alfabeto e numeri. L’iniziale del vostro nome o quello del vostro amato, una cifra particolarmente significativa o il vostro numero portafortuna: ora potrete averli sempre con voi, sfoggiandoli sulle vostre Crocs. Non potrebbero essere più uniche di così.

Jibbitz a forma di lettere e numeri Scegliete la lettera o il numero che preferite, per personalizzare davvero le vostre Crocs

Girl power

Un rossetto, un paio di occhiali da sole e qualche slogan a supporto del vostro essere donna: perché accontentarsi di un solo jibbitz quando potete averne una sfilza pronta ad abbellire le vostre Crocs? Gli charm dedicati al girl power sono un inno alla femminilità, assolutamente imperdibili.

Offerta Jibbitz Girl Power Simpaticissimo set di Jibbitz per esprimere il vostro lato femminile senza limiti

Jibbitz natalizi

Le Crocs non sono solo una calzatura particolarmente apprezzata in estate: se state già pensando alla prossima stagione fredda, con i Jibbitz natalizi le feste sembrano davvero dietro l’angolo. Un albero di Natale, una tazza di cioccolata bollente e qualche decorazione sparsa qua e là vi regaleranno un’atmosfera che vi riscalderà il cuore (anche in pieno agosto).

Jibbitz di Natale Portate l'atmosfera natalizia sempre con voi: i Jibbitz natalizi sono un vero spasso