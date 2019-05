Creme lavanti per capelli: ecco perché dovresti usarle

editato in: da

Hai già sentito parlare delle creme lavanti per capelli? Si tratta di nuovi prodotti dedicati alla pulizia della nostra chioma in un solo gesto che permettono di risparmiare tempo, denaro ed acqua. Come funzionano e perché convengono? Vediamolo subito!

Creme lavanti: cosa sono e quali sono le novità

Qualche anno fa, se ricordate, si era diffusa la moda del co-washing, ossia la moda di lavare i capelli senza l’utilizzo di shampoo, ma solamente con un balsamo (rigorosamente senza siliconi) e, se si voleva un trattamento davvero super, dello zucchero di canna per effettuare uno scrub pulente per il cuoio capelluto.

Questa tecnica ha origini molto lontane, le donne africane e afro-americane erano solite utilizzarla per domare le folte chiome, disciplinare e scolpire i ricci. Successivamente si è diffusa a macchia d’olio arrivando sino in Europa e diventando un vero tormentone nella rete.

Uno dei maggiori motivi di successo è sicuramente l’assenza di prodotti schiumogeni che inquinano l’ambiente, aggrediscono il cuoio capelluto e possono provocare prurito. Ma non è solo questo a rendere il co-wash molto apprezzato: l’altro grande motivo per cui è si sta imponendo con sempre maggior forza è anche il risparmio in quanto si utilizza un solo prodotto e meno acqua.

Per cavalcare l’onda di questa nuova tendenza, alcuni marchi come L’Oreal hanno ideato delle creme lavanti che detergono il capello senza creare schiuma e lo nutrono come un balsamo, ma senza appesantire la chioma. Sei curiosa di scoprirla? Segui questo link e provala subito: io la uso ormai da diversi mesi!

Non c’è nulla di particolare da fare, il low shampoo si usa esattamente come un qualsiasi altro prodotto, ma i risultati saranno migliori in quanto i capelli risulteranno più leggeri, morbidi e pulitissimi, anche senza chili di schiuma!

Creme lavanti: perché si risparmia?

I motivi per cui scegliere le creme lavanti al posto dell’abituale shampoo e balsamo sono essenzialmente due.

Il primo è che utilizzerai un solo prodotto per lavare e nutrire contemporaneamente abbattendo il costo della tua spesa. Invece di comprare shampoo, balsamo ed eventuali maschere o impacchi, metterai nel carrello un unico flacone, risparmiando denaro, peso e contribuendo a disperdere meno plastica nell’ambiente.

L’altro enorme vantaggio delle creme lavanti è quello di permetterti di risparmiare tempo, ma soprattutto acqua. Al contrario dell’abituale routine dello shampoo, composta da uno o due risciacqui più quello necessario per il balsamo o la maschera, dovrai farne uno solo. Ci metterai molto meno a lavarti i capelli ed il conto da pagare per la spesa dell’acqua sarà più leggero.