Creme idratanti corpo: le migliori (low cost) da acquistare adesso

Idratazione? Sì, grazie! L’estate è il momento giusto per regalare una coccola extra alla tua pelle. Come? Con le creme idratanti corpo che sono – ovviamente – super low cost! Non serve infatti spendere un patrimonio per avere viso, gambe e décolleté idratati, ma si possono trovare tantissimi prodotti a un costo piccolo.

Online c’è davvero l’imbarazzo della scelta, dalle creme profumatissime a quelle ad azione rapida, per essere subito pronta, sino alla formulazione che ti garantisce una pelle soffice e lucente come Meghan Markle.

Se cerchi una crema idratante corpo super profumata

Burrosa, ricca e super soffice, la crema idratante corpo di Biopoint è una super coccola per la pelle ad un prezzo piccolo. Idrata sino a 48 ore, regalando morbidezza ed elasticità. Contrasta la secchezza, riattivando la capacità naturale di idratazione dell’epidermide ed è ideale per pelli secche o molto secche. Applicala tutti i giorni, lasciandola assorbire con un massaggio circolare e goditi il delicato profumo: un surplus da non perdere!

Se vuoi provare la crema idratante corpo di Meghan Markle

In cerca di un rimedio da…reale? Se hai sempre invidiato la pelle perfetta di Meghan Markle è arrivato il momento di provare il suo rimedio di bellezza. Si tratta di una crema idratante corpo super low cost. A base di burro di karitè, è extra ricca e si assorbe velocemente regalando una pelle liscissima e morbida. La moglie di Harry utilizza questa crema tutti i giorni per coccolarsi ed essere sempre al top.

Se vuoi una crema idratante corpo ad azione rapida

La tua pelle è super secca e non sai cosa fare? Devi partecipare a un evento e vorresti nutrire in pochi gesti la pelle per apparire al meglio? L’ideale è una crema idratante corpo ad azione rapida (e low cost) come Neutrogena Deep Moisture, una crema per il corpo arricchita con la Formula Norvegese a base di glicerina, utile per lenire e idratare in sole 48 ore. Si assorbe velocemente e penetra sino a 10 strati in profondità. La formula non è grassa, è ipoallergenica e priva di profumo, a rapido assorbimento.

Se sogni una crema idratante corpo due in uno

Chi è sempre di fretta, soprattutto d’estate, avrebbe bisogno di una crema idratante corpo che si possa usare pure per il viso. Questa crema a base di aloe vera ha una texture super cremosa ed è adatta a tutti i tipi di pelle. Si assorbe rapidamente, ma soprattutto la puoi sfruttare non solo per il corpo, ma anche per il viso. In questo modo in un solo gesto sarai prontissima per uscire! L’ideale per chi va sempre di fretta e non vuole perdere tempo.

Se usi la crema idratante corpo in viaggio

Coccolare la pelle è essenziale, ancora di più quando sei in viaggio! Per questo c’è il set idratazione di CeraVe Set. Una maxi crema idratante, utile per viso e corpo, e una lozione idratante che potrai sfruttare se prendi l’aereo. Il formato infatti è mini (solo 20 ml) e la formulazione – con ceramidi e acido ialuronico – garantisce una idratazione profonda sino a 48 ore.

