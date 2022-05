Creme contorno occhi low cost: prodotti top a meno di 20 euro

Lo sguardo la dice lunga su di noi, sulla nostra personalità, sullo stato d’animo e anche sull’età. È lui che seduce, che conquista e che affascina, e un contorno occhi scuro e segnato può davvero cambiare il nostro volto! Per questo dobbiamo prenderci cura di borse e occhiaie con prodotti top.

Nella zona perioculare la pelle è sottilissima e i segni del tempo compaiono precocemente. Inoltre, stanchezza, vita sregolata e una scarsa cura della cute possono rendere il contorno occhi segnato, creando rughette e grinze fastidiose. Per non parlare di borse e occhiaie che rendono il viso stanco e affaticato, togliendo allo sguardo luminosità e freschezza. Ma a tutto c’è un rimedio e la nostra selezione di migliori creme contorno occhi a meno di 20 euro è uno di questi.

La crema contorno occhi anti età alla lavanda di Garnier Bio svolge un’azione rigenerante sulle pelli mature e segnate. Con una formula arricchita con olio di argan biologico e vitamina E, per reidratare la pelle e ottenere un contorno occhi dall’aspetto più levigato e luminoso. Ottima per tutti i tipi di pelle, anche sensibili.

Il contorno occhi Hydro Boost di Neutroga è uno dei prodotti segreti di Kim Kardashian. Una crema- gel anti-fatica che aiuta ad iniziare al meglio la giornata con una dose di idratazione rinfrescante che esercita una tripla azione conferendo allo sguardo un aspetto fresco attenuando i segni della stanchezza. La formula rimpolpa la pelle grazie alla tecnologia Hyaluronic Gel Matrix, favorendo l’idratazione e rafforzando la barriera cutanea. Perfetto anche come base, trucco prima del correttore.

Il trattamento di giovinezza di Tesori di Provenza è una contorno occhi crema anti-età. Il prodotto idrata e dona un aspetto più levigato alla zona perioculare, illuminando lo sguardo. Le piccole rughe sono distese, le borse e i segni di stanchezza appaiono ridotti. La formula è arricchita con olio d’oliva biologico, ricco in polifenoli antiossidanti per distendere la pelle.

La crema contorno occhi di Eurcerin dona un effetto filler. Riempie dall’interno anche le rughe più profonde, con acido ialuronico e saponina, ingrediente bioattivo che stimola la biosintesi di acido ialuronico negli strati più profondi della cute. Questo fa si che i segni della pelle si distendano. Un prodotto perfetto per le pelli più mature e segnate.

Questo contorno occhi in gel vitaminizzato ha un effetto idratante e anti fatica. Contiene lumifenoli antiossidanti e Kumquat, ed è adatto a tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile. Contiene il 97% di ingredienti di origine naturale e la formula è vegana. La sua texture in gel crema leggera dona un effetto freschezza immediato. A completare il tutto, l’estratto di Rusco decongestionante anti borse e anti occhiaie. Idrata, distende lo sguardo e attenua i segni della fatica.

Per ogni tipo di pelle esiste un prodotto adatto. Quello che dovete fare è individuare l’inestetismo che volete combattere e poi scegliere il trattamento ideale. Rughe, gonfiore, borse, occhiaie, per ciascuna esigenza c’è una crema contorno occhi pronta a risolvere.