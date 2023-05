Creme per brufoli: le migliori a meno di 20 euro

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Tra i disturbi della pelle più diffusi in assolto, i brufoli non sono una complicazione cutanea esclusivamente collegata all’età giovanile ma possono continuare a comparire anche da adulti, diventando in alcuni casi un vero e proprio disagio.

Dietro a questa tipologia di imperfezione si nascondono poi tantissimi falsi miti, come ad esempio la credenza che mangiare cibi fritti e cioccolati ne faciliti la comparsa oppure che siano collegati unicamente ai cambiamenti ormonali. Niente di più falso, sebbene questi due siano entrambi motivazioni plausibili e spesso scatenanti della formazione dei brufoli non ne sono un’esclusiva.

Per quanto riguarda i sintomi, i brufoli si possono manifestare in vari modi. I comedoni (punti bianchi o neri) ad esempio sono causati da un poro occluso. Se l’occlusione rimane sottocutanea, si forma un punto (rilievo) bianco. Se invece il comedone si apre all’esterno appare come un punto nero. Tra i rimedi oltre all’eseguire una corretta skincare routine specificatamente indicata per contrastare la formazione di brufoli anche alcuni ingredienti botanici specifici, come ad esempio: tee tre oil – antisettico e antibatterico, l’acido salicilico che ha un azione seboregolatrice, asciuga e purifica il brufolo, lo zinco (normalizzante del sebo) e anche il perossido di benzoile, dalla funzione essiccante e antibatterica.

Creme per brufoli, le migliori da provare

SVR, Sebiaclear Cicapeel Anti-Brufolo crema gel

Ideato per pelli sensibili a tendenza acneica, questa crema dalla texture in gel è un trattamento concentrato che garantisce risultati visibili sulle imperfezioni già dopo sette giorni di applicazione. Macchie e punti neri sono ridotti al minimo, la qualità della pelle è notevolmente migliorata, la presenza di sebo che rende la pelle lucida è ridotta e i segni rosso-bruni sono corretti.

Uriage, Hyseac Pasta Sos

Questa innovativa crema viso agisce in modo da accelerare il processo di maturazione dei brufoli in modo da farli andare via più velocemente. Come? Grazie alla sua formula originale, associa le proprietà risananti dell’olio di scisto all’azione naturalmente assorbente dell’argilla verde con l’effetto cheratolitico dell’ossido di zinco. Inoltre, tra i suoi principi attivi è presente l’acqua termale, fondamentale per lenire gli arrossamenti e cancellare l’irritazione.

Rilastil, Acnestil Crema Attiva

Ad azione cheratolitica, sebo-normalizzante, lenitiva ed opacizzante, questa crema viso è un preparato specifico in indicato per il trattamento di pelli miste, grasse ed a tendenza acneica. Arricchita con pantenolo, ceramidi ed acido ialuronico ad azione idratante e con un antimicrobico che favorisce il controllo della crescita dei microrganismi sulla pelle, riduce e previene le imperfezioni delle pelli impure.

Avène, Cleanance Comedomed

Questo concentrato anti-imperfezioni agisce già in sette giorni e agisce per ridurre le imperfezioni alla radice con un’azione unica specifica e ne previene la ricomparsa. Al suo interno Comedoclastin™, un attivo vegetale estratto dai semi di cardo mariano, brevettato per agire direttamente sui micro punti neri, ridurre le imperfezioni e i punti neri esistenti e prevenirne la ricomparsa.

Benzac Skincare, Microbiome Equalizer

Questa crema viso idratante riduce del 65% il rossore e la formazione di nuove imperfezioni, aiutando inoltre a preservare il naturale microbioma cutaneo e riequilibrare la pelle a tendenza acneica, rendendola più luminosa. Al suo interno: estratto di fiori di trifoglio rosso che aiutare a ridurre l’aspetto dei pori, vitamina B5 altamente nutriente che si assorbe facilmente nella pelle e amido dalle proprietà sebo-assorbenti.

