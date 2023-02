La crema che contiene l’ingrediente segreto di bellezza delle star è in offerta. Costa quasi la metà

Fonte: IPA

La crema più amata dalle star? Contiene un ingrediente segreto di bellezza: la vitamina C. Un booster di benessere per la pelle, perfetto per rimpolpare, nutrire e illuminare. Il prodotto più apprezzato è marchiato Olay ed è in offerta su Amazon a 18,99 euro anziché 34,99. L’occasione perfetta per imitare la beauty routine delle celebrity, ma anche per provare tutti gli altri prodotti Olay, dal rimpolpante per il contorno occhi al siero, seguendo le orme di Kim Kardashian, Selena Gomez e colleghe.

La crema con vitamina C amata dalle star

La crema più amata dalle star ha un ingrediente segreto: la vitamina C. Un prodotto formulato per regalare un incarnato uniforme in soli 14 giorni e una pelle luminosissima in appena un giorno. Tutto grazie alla preziosa vitamina che agisce insieme a Vitamina B3 e retinoide. Ingredienti che cancellano le linee d’espressione e le macchie scure, per un’epidermide rassodata e liscia con un delicato profumo di agrumi. A utilizzare questo prodotto sono tantissime celebrity che hanno scelto di inserire nella propria beauty routine la vitamina C. Su Amazon si trova a un prezzo scontato: un motivo in più per provarla!

La crema scelta da Selena Gomez per esfoliare

Olay Regenerist Detergente esfoliante in crema

La crema alla vitamina C di Olay non è l’unico prodotto del marchio amato dalle star. La popstar Selena Gomez, ad esempio, ha svelato di andare pazza per un esfoliante anti-invecchiamento che elimina le cellule morte, lasciando la pelle del viso morbidissima e luminosa. La consistenza con micro perline rende il prodotto semplicissimo da utilizzare. Il viso appare così pulito e rinfrescato in pochi semplici step. Selena ha rivelato di non riuscire a fare a meno del detergente esfoliante che porta sempre con sè in borsetta e durante i viaggi di lavoro.

La crema preferita di Drew Barrymore per il contorno occhi

Offerta Olay’s Ultimate Eye Cream Crema Contorno Occhi Tutto in 1

Drew Barrymore è una fan dei prodotti Olay. Nel suo beauty case non può mancare un must have indispensabile: Olay’s Ultimate Eye Cream. Una crema All in 1 contro occhiaie, rughe e occhi gonfi. Idrata e nutre in profondità rendendo la pelle radiosa, morbida e tonica. Grazie a vitamina B3, peptidi e pigmenti uniforma ed elimina i segni della stanchezza. L’attrice lo usa sia la mattina che la sera, con un’applicazione che dura pochi secondi grazie alla formula ad assorbimento rapido.

Fra i prodotti preferiti di Drew c’è anche Olay Regenerist Advanced Anti-Age micro-sculpting Crema. Ottima contro le rughe e per attenuare i segni del tempo. Ha una texture cremosa e leggera, ma soprattutto è “fragrance free” per proteggere anche le pelli più sensibili da possibili irritazioni.

La crema indispensabile di Kim Kardashian per rimpolpare

Tra le fan di Olay non poteva mancare Kim Kardashian. La regina dei reality si prende cura della sua pelle seguendo una rigidissima beauty routine che prevede l’utilizzo di diversi prodotti. Fra gli indispensabili c’è Face Moisturizer by Olay. Il siero è ultra leggero, arricchito con Amino-Peptide Complex, per rimpolpare e nutrire in profondità. La formula non è grassa e con un assorbimento rapidissimo, per una pelle soda ed elastica in poche applicazioni.

