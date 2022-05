Crema viso uomo: le migliori a meno di 20 euro

La beauty routine non è più una prerogativa solamente delle donne. Oggi infatti anche lui può dedicarsi alla skincare e prendersi cura della pelle usando una crema viso uomo efficace e semplice da usare.

Come dovrebbe essere un prodotto per la pelle dell’uomo? Se le donne adorano coccolarsi con diverse tipologie di creme e formulazioni particolari, gli uomini apprezzano i prodotti smart e tutto in uno.

Come scegliere una crema viso uomo

Come scegliere la giusta crema viso per uomo? ll prodotto giusto idrata l’epidermide, contrasta la formazione delle rughe e dei segni dell’invecchiamento. Non solo: protegge dall’azione degli agenti atmosferici e mira a lenire possibili irritazioni causate dalla rasatura.

Proprio come accade per le donne nella scelta della crema per uomo vanno prese in considerazione le esigenze e le tipologie di pelle che potrebbe essere grassa, sensibile, normale o secca. A trent’anni, ad esempio, la crema idratante dovrebbe avere una texture leggerissima, mentre se l’età avanza sarebbero da preferire i prodotti anti-macchie e antirughe.

Anche la formulazione incide nella scelta. Si possono infatti trovare in commercio creme al 100% naturali, con acido ialuronico, un ottimo ingrediente che aiuta a ridurre le rughe oppure con caffeina, dalle proprietà energizzanti.

Le migliori creme viso uomo

In commercio si trovano tantissimi prodotti perfetti dedicati alla beauty routine declinata al maschile. Ogni prodotto è studiato per rispondere ad alcune esigenze specifiche, da quelli antiage a quelli che “rinfrescano” il viso dopo una serata movimentata, sino alle creme ottime per chi è sempre di fretta.

Con effetto antiage

Alla fragranza di mandorla e ideale per la pelle secca, questa crema da uomo Vicky offre un trattamento completo. Un’idratazione intensa grazie alla formulazione a base di olio di mandorla che offre anche un’aromaterapia.

Vichy Homme Antiage Crema antirughe per uomo da applicare anche dopo la barba

Per tutti i giorni

Per tutti i giorni l’ideale è la crema viso Prep. Un antirughe che migliora il tono della pelle quotidianamente, favorendo il naturale rinnovamento cellulare. La formula è arricchita con oli vegetali di riso, mandorle dolci e acido ialuronico. Va usata mattina e sera con la pelle pulita, applicandola soprattutto nelle zone maggiormente soggette all’invecchiamento.

Offerta Prep crema viso antirughe Crema Antirughe Uomo con Acido Ialuronico e Oli Vegetali

Per chi ha la barba

Ideale per gli uomini che amano prendersi cura della barba, questa crema ha una doppia azione: idrata la pelle e i peli in modo intenso. Previene desquamazioni e allevia il prurito dovuto alla pelle secca. Liscia i peli ispidi e spessi, consentendo un migliore styling, mentre la vitamina B rafforza a barriera naturale della pelle, bloccando l’ingresso di sostanze irritanti. Il plus? La profumazione con bergamotto, legno di cedro e geranio, unita a una formula super leggera e che non unge.

Per chi è sempre di fretta

Se lui è sempre di fretta (e decisamente festaiolo) avrà bisogno di una crema idratante per contrastare i segni della fatica. Questa crema L’Oréal Paris regala un’idratazione per 24 ore. Combatte le occhiaie, il colorito spento, la pelle che tira e la perdita di tono. La formulazione con vitamina C e guaranà ricarica istantaneamente la pelle. In più non appiccica e ha un assorbimento rapido.