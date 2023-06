Idrata, nutre e coccola: la crema più amata dalle star può essere tua a 15 euro

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: ANSA Foto La crema viso più amata dalle star

Prendersi cura della pelle del viso è un impegno quotidiano: piccole imperfezioni e segni del tempo sono difficili da combattere, ma possiamo trovare un alleato portentoso per avere finalmente un aspetto radioso in pochi istanti. Il segreto ce lo svelano alcune delle star più amate di sempre, che ormai non possono più fare a meno di una crema viso prodigiosa, l’ideale per avere una pelle sempre luminosa ed elastica. Scopriamolo insieme.

La crema viso più amata dalle star

Dalle top model alle attrici più famose, la loro pelle è sempre splendida e priva di imperfezioni: merito di alcuni prodotti quasi miracolosi, che offrono anche a noi l’opportunità di sentirci proprio come una star. Per avere un aspetto luminoso e una cute più elastica, non ci resta che prendere spunto dai segreti di bellezza di celebrities del calibro di Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow e Scarlett Johansson. Cosa le accomuna, oltre ad un fascino fuori dal comune? Tutte fanno uso di una crema viso che mantiene la promessa: idratare la pelle, nutrirla a fondo e renderla immediatamente più liscia.

Lait-Crème Concentré di Embryiolisse Laboratoires Crema viso per ogni tipo di pelle: nutre e idrata a fondo

Si tratta della Lait-Crème Concentré di Embryiolisse Laboratoires, il primo prodotto che l’azienda francese ha lanciato sul mercato ormai più di 70 anni fa – e che è ancora uno dei suoi capisaldi, risultando tra i più venduti di tutti i tempi. Amatissima dalle utenti di Amazon, la crema ha raccolto oltre 9.000 recensioni (di cui ben l’82% a 4 o 5 stelle): merito della sua formulazione delicata, degli incredibili risultati che offre e di un prezzo che, in fondo, è adatto a tutte le tasche – costa appena 15 euro e se ne usa davvero pochissima, quindi un tubetto dura a lungo.

Embryolisse, la Lait-Crème Concentré

Ma vediamo perché questa crema viso è così speciale. Studiata in laboratorio per adattarsi ad ogni tipo di pelle, anche quelle più sensibili, è realizzata con ingredienti quasi completamente naturali. Contiene infatti proteine della soia per idratare a fondo e cera d’api per proteggere la pelle dall’eccessiva perdita di acqua, cosa che potrebbe renderla secca e dall’aspetto spento. Inoltre la formulazione è arricchita con aloe vera, per lenire rossori e scottature, e burro di karitè, l’ideale per dare alla cute tutto il nutrimento di cui ha bisogno.

La Lait-Crème Concentré di Embryolisse ha una texture ricca e nutriente, si spalma facilmente e si assorbe in un attimo: va utilizzata mattina e sera, dopo la consueta detersione del viso. Ne basta davvero poca per idratare la pelle del viso, lasciandola immediatamente più luminosa e morbida. Mentre nel giro di pochi giorni si possono notare i primi miglioramenti, con l’attenuazione delle piccole imperfezioni e delle sottili rughe d’espressione. Proprio per i suoi poteri idratanti ed illuminanti, la crema viso può essere utilizzata come base per il make up – un’ottima idea per risparmiare su qualche prodotto beauty.

La crema viso più amata dalle star La tua coccola quotidiana, di cui non potrai più fare a meno