I migliori costumi da bagno per l’estate 2020

Si sa, l’estate è la stagione preferita dell’anno: sole, caldo, giornate più lunghe e soprattutto mare! Quale occasione migliore per sfoggiare i nostri nuovissimi costumi da bagno? Preferite il bikini o quello intero? Ormai sono tantissime le tendenze dell’estate 2020. Il costume da bagno, se ben scelto, sarà in grado di evidenziare i vostri punti di forza e, tra i modelli più gettonati del’estate 2020, troviamo sicuramente i bikini vintage, nonché quelli interi e modellanti. Insomma, chi più ne ha, più ne metta!

Come affermato in precedenza, un buon costume da bagno saprà minimizzare i difetti di una donna e metterne in luce i pregi ed i punti di forza. Le nuove tendenze 2020 permettono una vastissima scelta. Tra i modelli preferiti dalle super magre, troviamo bikini e modelli vintage di qualsiasi colore e materiale; per le curvy, invece, esiste anche la variante del costume intero, il quale risulta essere perfetto per modellare le forme.

Costumi da bagno per chi ha la corporatura a forma di mela

In generale, per chi ha questo tipo di corporatura, consigliamo un costume da bagno con slip sgambato, il quale gioca molto sulla pancia e mette in risalto il lato b. Il punto vita di chi ha questa morfologia, in particolare, non è troppo stretto e per questo è necessario slanciare la gamba: una brasiliana a vita alata sarà perfetta!

Costumi da bagno per chi ha la corporatura a forma di pera

Per questo tipo di silhouette, il costume da bagno perfetto è sicuramente quello che aiuta otticamente a rendere la parte superiore più ampia. Questo fisico, infatti, è caratterizzato da spalle più strette rispetto ai fianchi e trovare il costume più adatto non è un’impresa poi così difficile. Escludiamo assolutamente i trikini, i quali tendono ad allargare il fianco ancora di più e prediligiamo sicuramente un bikini con fascia o triangolo, leggermente sgambati. Questo favorisce a slanciare visivamente il fisico. Se preferite un modello intero, nessun problema! Assicuratevi, però, di acquistare un costume con qualche dettaglio sul seno, in modo da rendere questa area più ampia.

Costumi da bagno per chi ha la corporatura ad “8”

Se questa è la vostra morfologia, potrete definirvi perfette! Significa che siete ben proporzionate, spalle non troppo piccole o grandi, gambe slanciate, fianchi modesti ed una vita stretta: potrete mettere qualsiasi tipo di costume da bagno! L’unica osservazione che teniamo a fare è questa: attenzione se desiderate indossare un costume intero. Se non con la giusta linea, potrebbe andare ad accentuare eventuali difetti. Avete un po’ di pancia? Ecco la soluzione per voi: un costume a vita alta. Avere un pochino di pancia non significa rinunciare alla bellezza di poter indossare un costume in piena estate. Infatti, esistono moltissime alternative che possono comunque valorizzare il vostro fisico.

Potete optare per un costume anni Cinquanta, caratterizzato dallo slip a vita alta e con cinture che aiutano a modellare l’area del ventre. Un gioco ottico davvero super! Ci sentiamo di consigliare anche un tankini: il pezzo superiore è una sorta di canottiera che aiuta a mascherare il disagio del ventre gonfio.

Costumi da bagno animalier

Se è vero che esistono moltissimi tipi di costumi da bagno per ogni fisico, è anche vero che sul mercato ci sono numerose tendenze. L’animalier è un evergreen pensato per una donna forte e audace che non ama passare inosservata. Questo stile ha dominato le passerelle dei più grandi nomi della moda: Dolce&Gabbana, ad esempio. La nota casa di moda ha presentato una collezione davvero pazzesca: costumi dal tono deciso e aggressivo, da abbinare con accessori grintosi.

Costumi da bagno di colori pastello

Anche le nuances più tenui se la giocano non male in passerella. I colori pastello (lilla, verde acqua, azzurro cristallino) sono perfetti per qualsiasi tipo di carnagione e sapranno mettere in risalto l’abbronzatura, senza dubbio. Questi toni sono sicuramente più adatti a donne giovani e adolescenti: è possibile essere belle e sensuali anche senza esagerare. Il color pastello si adatta anche alla carnagione più chiara, quasi eterea.

Costumi da bagno con volant

Come non citare volant e rouches? Impossibile! Rientrano nelle tendenze estate 2020: questi fronzoli abbelliscono ancor di più costumi a due pezzi o interi. Si tratta di dettagli che rendono il bikini particolare e divertente e, grazie al movimento che creano, coprono molto bene anche eventuali difetti. Ruches e volant possono essere applicati e diversi generi di costumi da bagno: dal due pezzi a quello intero. Solitamente, la parte decorata è quella dello slip (laccetti divertenti e colorati), ma anche la zona del seno. Moltissime influencer li indossano e sponsorizzano sui maggiori canali social. possiamo dire che sono più che promossi!

I migliori costumi da bagno da acquistare nel 2020

Nella nostra classifica proponiamo trikini super sexy, bikini a vita alta e costumi interi che coprono le imperfezioni. Il miglior materiale, in entrambi i casi, è sicuramente il neoprene, perfetto per mare e piscina. La bella stagione può essere affrontata con un grande tocco di stile: spazio a brasiliane, perizomi e, ovviamente, bikini a fascia, triangolo, push up. Di seguito vi proponiamo la nostra mini guida, perfetta per scoprire le tendenze mare 2020: vi proponiamo i costumi più fashion e alla moda e come sceglierli in base alla vostra corporatura.

Costume da bagno Bohemian Hulky

Ed ecco il primo bellissimo e coloratissimo costume da bagno che potete acquistare su Amazon per pochissimi euro. La stampa è molto vivace e giovanile: lo sfondo celeste è caratterizzato da una stampa bohémien davvero particolare che lo contraddistingue da molti altri. Un bellissimo monopezzo che segue il trend dell’estate 2020: una scollatura sexy sia davanti che sulla schiena. Correte ad acquistarlo!

Costume da bagno intero Tankaa

Scopri su Amazon il prezzo di questo splendido costume intero dai toni dell’azzurro cielo. Parliamo di un costume dotato di imbottitura push up per rendere le curve più uniformi e di una scollatura sexy sulla schiena. Una chicca davvero irrinunciabile! Il tessuto di cui è fatto questo costume da bagno è davvero super elastico, resistente e dall’asciugatura rapida.

È perfetto in quanto si adatta perfettamente a tutte le forme del corpo: un must che renderà vostra vacanza al mare davvero unica! Potrete anche scegliere di indossarlo con un pareo, il che è davvero l’ideale per un aperitivo in riva al mare. Inoltre, potrete trovare diverse varianti di questo bikini tra cui scegliere.

Costume da bagno push up Shekini

Questo costume è davvero fantastico: immaginate la bellezza di poterlo indossare su un’abbronzatura color oro! Lo potete acquistare su Amazon a un prezzo imbattibile. Parliamo di un bikini a fascia dall’orlo arricciato, super sexy e femminile. Esso crea un fascino davvero misterioso, ma esalta le forme e un forte senso per la moda. L’imbottitura, ovviamente, è removibile, regolabile e indossabile in diversi modi. È il costume perfetto per un aperitivo in riva al mare, una festa sulla spiaggia ed esalterà senz’altro le vostre forme! Lo slip, a vita alta, saprà esaltare al meglio il vostro lato b!

Costume imbottito Halter Shekini

Il costume perfetto per una donna audace e sexy. Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di curva, rendendo la silhouette davvero sensuale. Potrete indossare la parte alta di questo bikini in diversi modi: allacciandolo dietro al collo, metodo molto comune; oppure con un front cross. Questo creerà una scollatura davvero unica ed elegante. Lo slip, a vita alta, aiuterà a creare un effetto di slancio non da poco. Inoltre, l’imbottitura è removibile per una forma iper naturale. Acquistalo ora su Amazon.

Costume push up stampa Totem Embryform

Finalmente un modello con la parte superiore a triangolo: quasi tutte le donne ne possiedono almeno uno! La fantasia è molto particolare: uno stile unico e inimitabile, curato nel minimo dettaglio. Perfetto per una donna che desidera sentirsi unica. Potrete scoprire questo bellissimo bikini su Amazon.

Abbiamo selezionato per voi i migliori costumi online: potrete scegliere quello che più si adatta al vostro fisico e le relative varianti di colore e/o fantasia. Ricordiamo che anche in vacanza è importante saper valorizzare le proprie forme e nascondere le imperfezioni. Così come è importante sentirsi sexy e alla moda anche mentre ci si riposa sotto il sole. Ormai la moda ci impone di essere belle e al passo con le nuove tendenze anche i spiaggia, dunque perché non sbirciare subito la nostra classifica top? Tantissimi costumi da bagno, di tutte le forme e colori per un’estate da urlo!