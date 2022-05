Cosa regalare a un battesimo: 12 idee regalo per non sbagliare

La stagione dei battesimi è alle porte e l’indecisione sul regalo inizia a farsi sentire. Le cerimonie richiedono sempre un po’ di sforzo per trovare il dono perfetto, per questo abbiamo raccolto qualche idea e ispirazione per aiutarvi nella scelta. Abbiamo pensato a presenti che possano rendere felici i genitori e restare come ricordi al piccolo o alla piccola festeggiata. Quando i bambini sono molto piccoli è difficile immaginare di cosa possano avere bisogno, ma di cose utili e carine ce ne sono a volontà.

Se non conoscete bene i gusti o le esigenze del destinatario del dono, vi consigliamo di optare per un regalo classico oppure qualcosa di “sempre utile”. Scegliere oggetti particolari e molto personalizzati può trarre in inganno i queste situazioni. Con questi criteri abbiamo spulciato nel vasto catalogo di Amazon per trovare l’idea perfetta per il battesimo. Siamo rimaste meravigliate di quanta scelta e quanti bei regali ci siano per i bebè.

Un buono regalo per non sbagliare

Con il delizioso cofanetto Welcome Baby di Amazon potete regalare un buono da sfruttare sul famoso e-commerce. Scegliete l’importo e in un solo giorno lavorativo avrete il presente tra le mani, pronto per essere consegnato. La famiglia del bebè potrà scegliere tra milioni di prodotti da acquistare, con la vostra gift card. L’opzione migliore nei momenti di indecisione, specie per i genitori che stanno affrontando gli infiniti bisogni del loro bebè.

Buono regalo e cofanetto Welcome Baby di Amazon Regala un buono e lascia che i festeggiati scelgano il prodotto che preferiscono

Mr. Wonderful Album, un’idea regalo dolcissima

Un regalo perfetto per il battesimo è l’album fotografico Mr. Wonderful “Il mio primo anno al mondo”. Un raccoglitore dai colori pastello, finissimo e simpatico, per racchiudere tutte le fotografie e i ricordi dei primi 365 giorni del bimbo con mamma e papà. Un modo per collezionare momenti speciali, da sfogliare in futuro per rivivere le emozioni dei primi giorni insieme. Un pensiero dal prezzo contenuto mal grande significato.

Baby Monitor, un regalo di battesimo sempre utile

Il Baby Monitor è sempre un dono apprezzato dai neo genitori. La mini telecamera con microfono permette di controllare a distanza il piccolo, senza ansie e paure. Quindi è possibile lasciare il bebè solo a riposare in camera e godersi una buona cena in cucina, senza mai perderlo di vista. Inoltre, in questo modello sono integrate otto diverse ninne nanne. C’è qualcosa di più comodo?

Offerta Baby Monitor a batteria Con visione notturna per controllare il piccolo al meglio

Un bracciale per bambini d’oro

Un bracciale d’oro 9K è un regalo di pregio e senza tempo. Fine, classico, non perde mai il suo fascino e soprattutto dura nel tempo. Regalare dell’oro significa donare un ricordo che rimarrà per tutta la vita. Una sorta di tradizione, perché tutti abbiamo dei gioeillini regalati al battesimo che conserviamo gelosamente. Con questo prodotto andrete a colpo sicuro.

Un medaglione per la culla

Altra idea regalo senza tempo è il medaglione capoculla. Un prezioso accessorio da appendere alla culla, o al Passeggino oppure nella cameretta del festeggiato. Quello che abbiamo scelto, se premuto emette una dolce melodia. Davvero bellissimo e romantico. Viene fornito in una scatola Valenti&Co e l’applicazione è in argento laminato. Perfetto per chi ha gusti classici.

Il primo cucchiaio per lo svezzamento

Un accessorio spesso trascurato quando si scelgono i regali è il cucchiaio anatomico per lo svezzamento. Molto utile, ma non solo. Ne esistono in argento antibatterico, con dedica e bracciale coordinanti per la mamma. Così un dono utile si trasforma anche in un oggetto di pregio, da conservare come ricordo. Non il solito cucchiaio, ma qualcosa di speciale.

L’originale cornice con le impronte del neonato

Si sa, i neonati crescono in fretta e tutto ciò che desiderano i genitori è accumulare ricordi dei primi mesi del proprio bambino. Con questa cornice finalmente i braccialetti nascita non verranno più conservati in un cassetto nascosto ma potranno essere esposti insieme alle impronte manine e piedini con una foto in un’unica cornice per un ricordo ed un legame indissolubile. Nella confezione è incluso lo stampo d’argilla per realizzare le impronte a casa.

Offerta Cornice per impronte, foto e braccialetti Un'ina cornice per racchiudere i primi di giorni di vita del neonato

Catenina in argento Sterling 925 e Swaroski

Una raffinata collana per bimbi realizzata con amore per il dettaglio, prodotta con materiali di alta qualità. In combinazione con la pacco regalo, il gioiello è un regalo ideale per tutti i bambini e le bambine al battesimo. La collana a maglia di palline è resistente, diamantata e priva di nichel, quindi anallergica in Argento 925. Moderna e elegante, può essere indossata anche più avanti con l’età.

Catenina per bambini In materiale ipoallergenico e con finiture dettagliate

Il metro per da Parete di Winnie The Pooh

Per misurare la crescita del proprio bimbo non c’è niente di meglio di un metro per bambini da parete. Un accessorio per decorare la cameretta con cornice portafoto, collezionare fotografie e ricordare i progressi. Bellissimo quello di Disney in argento MiroSilver con dettagli Winnie The Pooh. Una vera delizia come regalo di battesimo.

Metro per bambini in argento Un portafoto che permette di misurare la crescita

Il set da tavola del Piccolo Principe

Altra idea regalo che ci ha rubato il cuore è il set posate per bimbini del Piccolo Principe. Bellissime, in Acciaio Inox 18/10 Cromargan. Il set è davvero completo, infatti si compone di sei pezzi: la tazza, il piatto, il coltello, la forchetta, il cucchiaio e il cucchiaino. Non manca niente per apparecchiare la tavola e servire i primi piatti al piccolo di casa.

Sweety Fox la copertina di cotone biologico

Un regalo che tutti abbiamo ricevuto e che fa sempre piacere donare è la copertina. Sweety Fox è in cotone organico al 100%, senza prodotti chimici per la pelle del bebè. Perfetta per la mezza stagione, è morbida, leggera, di mussola pregiata. Disponibile in diversi colori, è una vera coccola per la delicata pelle dei neonati.

Copertina per bebè Leggera, in cotone organico, delicata per i bebè

Le tutine per i neonati

Cosa serve sempre ai neonati? Le tutine. I bebè crescono alla svelta e si sporcano sempre, perciò i vestiti non bastano mai. Due classiche tutine Chicco in cotone solo l’ideale per aiutare i neo genitori ad avere sempre dei bei vestiti per il loro bebè. Classiche e simpatiche, ce ne sono per ogni età e gusto.

Offerta Tutine Chicco per neonati Un set con due tutine in cotone

Speriamo di avervi aiutati nella scelta del regalo di battesimo per il vostro neonato con le nostre idee. Ci piacerebbe sapere cosa sceglierete. Ditecelo nei commenti.