editato in: da

I saldi estivi sono uno dei momenti più attesi dell’anno in quanto ci consentono di risparmiare concretamente sull’acquisto di vestiti, scarpe, accessori e tanto altro ancora. Oggi vedremo insieme cosa comprare durante i saldi estivi ormai alle porte.

Abbigliamento: 7 vestiti e accessori “evergreen”

Ci sono capi e accessori che, essendo degli “evegreen” non conoscono fluttuazioni legate alla moda del momento. I saldi dell’estate sono un’ottima occasione per comprarli scontati: ecco cosa non può mancare nella tua lista dei desideri.

Giacca/Blazer: una giacca dal taglio elegante o un blazer sono una soluzione perfetta per dare un tocco di classe in più anche ad un semplice jeans. Si rivela un alleato ideale soprattutto nei colloqui, nelle uscite serali e per le ore in riva al mare per ripararti dalla brezza.

Pantalone nero: i pantaloni neri dal taglio classico sono un “salva outfit” quando sei indecisa su cosa mettere o devi partecipare ad un evento o festa in cui non vuoi sfigurare. Inoltre, se abbinati ad una camicetta informale o ad una bella t-shirt, sono perfetti anche per il lavoro, l’università, lo shopping. Insomma: si tratta di un capo che non può assolutamente mancare nel tuo guardaroba.

Camicia bianca: una camicia bianca fa sempre comodo perché si adatta veramente a tutto. Non solo nelle occasioni eleganti, ma anche per dare un tocco di classe in più anche a dei semplici jeans. E’ perfetta per il lavoro, il divertimento, i colloqui e ha un fascino eterno, che è rimasto inalterato nel corso del tempo. Approfitta dei saldi estivi per comprarne una nuova, sarà un vero asso nella manica da sfoggiare in ogni situazione!

Gonna lunga: una gonna lunga, in stile gypsy è comoda, ti tiene al fresco e rappresenta un must-have sempre al passo con i tempi. Puoi abbinarla a t-shirt super colorate per un look da figlia dei fiori oppure scegliere una camicetta più elegante per le uscite serali.

Una shopper bag: una borsa capiente, con manici ampi, in tela, cotone o nella versione in gomma, è sempre un ottimo acquisto. Ti sarà utile per portare sempre con te tutto ciò che ti serve durante lunghe giornate fuori casa, le lezioni universitarie e lo shopping. Inoltre alcuni modelli sono talmente belli che possono essere indossati anche la sera.

Pochette/ Clutch: le modaiole più accanite sanno bene che una pochette a mano o una clutch di piccole dimensioni sanno come arricchire anche il look più semplice. Sceglila in tono con il tuo abito elegante preferito oppure compra un colore “universale” come il nero o il bianco.

Sneakers: le comodissime sneakers alte o basse ti terranno compagnia durante le lunghe passeggiate, lo shopping tra negozi, le serate con le amiche e in moltissime altre occasioni. Si tratta di scarpe sempre alla moda, che negli ultimi anni sono diventate ancora più richieste.

Ricorda che i migliori affari si fanno sempre ad inizio saldi: anche se durante i primi giorni di shopping gli sconti sono decisamente più bassi, hai la possibilità di avere ampia scelta di capi in sconto, soprattutto per quanto riguarda le taglie disponibili.

Attendere troppo vuol dire si spendere di meno ma, purtroppo, anche correre il rischio di trovare capi che ti piacciono ma non più disponibili nella tua taglia. A te la scelta!