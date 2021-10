Coperte da divano morbide e bellissime

Un caldo abbraccio è tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando torniamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro, o se vogliamo goderci un weekend invernale davanti alla tv – da sole o con la nostra dolce metà. E cosa c’è di meglio di una bella coperta da divano che ci scalda anche nelle giornate più gelide, magari accompagnata da una tazza di tè bollente?

Come scegliere una coperta da divano

Un morbido plaid da tenere a portata di mano sul divano diventa dunque l’accessorio fondamentale per l’inverno che si avvicina. Ma non solo: con un po’ d’attenzione, possiamo trasformarlo in un vero e proprio complemento d’arredo che andrà ad impreziosire il nostro soggiorno. Per questo la scelta della coperta da divano può rivelarsi più complessa di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Non basta prendere la prima che troviamo, magari guardando solamente il prezzo: quali sono i requisiti assolutamente immancabili?

Innanzitutto la morbidezza: sarà lei ad abbracciarci durante le serate più fredde, mentre ci guardiamo un nuovo episodio della nostra serie tv preferita o ci godiamo lo scoppiettare della legna nel camino. E naturalmente deve regalarci tutto il suo calore, per trascorrere un po’ di tempo nel massimo confort. Di coperte da divano ce ne sono di tutti i tipi, diverse per dimensioni, tessuti e fantasie. Non resta che sbirciare tra le più belle, per scoprire quella giusta per ogni esigenza.

Coperte da divano, le migliori

Sei alla ricerca del plaid che ti terrà compagnia durante la prossima stagione invernale che si avvicina? Vediamo quali sono le coperte da divano migliori tra cui scegliere: abbiamo selezionato le più calde e confortevoli, sempre con un occhio di riguardo all’eleganza – diventerà il pezzo d’arredo più bello del tuo salotto!

Morbidissima ed elegante, la coperta in pura lana vergine neozelandese è proprio come quella della nonna. Con la sua trama dai colori marrone e rosa corallo e le deliziose frange che la impreziosiscono, trasforma il tuo divano in un confortevole angolo dove potrai rilassarti, da sola o in compagnia. E dona al soggiorno un tocco vintage, perfetto per chi ama lo stile classico.

Coperta in lana vergine neozelandese L'eleganza del tessuto e la sua morbidezza rendono questo plaid il perfetto compagno per le serate invernali

Vuoi dare un tocco di colore al salotto? La coperta in pile di corallo è davvero super divertente, con le sue mille tonalità che rendono l’atmosfera immediatamente più calda. Realizzata in tessuto 100% poliestere, è stampata in flanella su un lato e in cashmere di agnello color caffè sull’altro. È anche un’ottima idea regalo per amici e parenti, soprattutto i più freddolosi.

Coperta in pile double face Coloratissima da un lato, morbida e calda dall'altro: immergiti nel suo confortevole abbraccio

Perfetta per le serate più gelide, la coperta in peluche effetto velluto regala calore e confort in ogni occasione. Se ripiegata occupa pochissimo spazio, una volta distesa può scaldarti in pochi istanti, con il suo tessuto ultra soffice e morbidissimo. Puoi scegliere tra diversi colori e misure, così da abbinarla perfettamente al tuo salotto e condividerla con chi preferisci.

Coperta in peluche effetto velluto Leggera e dai bellissimi colori, la coperta in peluche scalderà le tue serate invernali, anche se sei in compagnia

Questa deliziosa coperta da divano in flanella, realizzata con tessuto in poliestere di alta qualità, è caldissima e davvero bella da vedere, quindi puoi lasciarla a drappeggiare il tuo divano anche quando non la usi. I suoi colori sono brillanti e vividi, con numerosi pon pon che la rendono ancora più graziosa. Scegli la nuance che preferisci e preparati a trascorrere momenti felici in sua compagnia.

Coperta in flanella Morbido plaid con pon pon, è la scelta più elegante per il tuo salotto

Perfetta per abbinarsi a qualsiasi stile di arredamento, la coperta in pelliccia ecologica double face è una delle più morbide che potrai mai provare. Realizzata in tessuto 100% poliestere, è davvero resistentissima all’usura e ai lavaggi, quindi ti accompagnerà inverno dopo inverno, come una fedele amica dal caldo abbraccio.

Coperta in pelliccia ecologica La sua morbida pelliccia (in poliestere) è quanto di più caldo possa regalarti