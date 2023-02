Contorno occhi: il segreto skincare di Cecilia Rodriguez è alla portata di tutte

Fonte: IPA

Il segreto skincare di Cecilia Rodriguez per un contorno occhi perfetto è alla portata di tutte e costa solo 11,99 in offerta su Amazon. Un prodotto ideale per ridurre i segni della stanchezza e regalare un incarnato sano e luminoso.

Contorno occhi: la maschera patch di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez, proprio come sua sorella Belen, è una vera e propria appassionata di beauty. Per uno sguardo perfetto e impeccabile, la modella e influencer utilizza una maschera contorno occhi in oro 24K. Su Instagram ha svelato di regalarsi questa coccola subito dopo la doccia, prima di realizzare il make up. Un prodotto disponibile su Amazon ad un prezzo super conveniente con ben 25 paia.

Gli ingredienti sono organici e naturali con una combinazione di glicerina acido ialuronico, vitamina E, vitamina C e collagene, ma anche estratto di semi d’uva, acqua demineralizzata ed estratto di rosa. L’effetto è immediato: il collagene infatti riduce le rughe e rassoda la pelle, l’acido ialuronico idrata e nutre in profondità la pelle.

Cecilia Rodriguez utilizza la maschera per il contorno occhi subito dopo la doccia, applicando sotto gli occhi i patch mentre si asciuga i capelli. Il prodotto infatti si assorbe facilmente grazie alla presenza del collagene vegetale e alla tecnologia di rilascio rapido. Con l’uso il patch diventa più sottile, aderendo alla pelle e nutrendola in profondità.

Quando usare i patch per il contorno occhi? Usai se hai la pelle molto secca o hai trascorso tanto tempo in un ambiente climatizzato, ma anche se hai lo sguardo affaticato dopo tante ore di fronte alla tv o al pc. Sono perfetti per rilassare l’epidermide nella zona oculare, ma anche per avere un viso rilassato nonostante poche ore di sonno.

Come si usa? Fai come Cecilia Rodriguez. Prima di tutto lava il viso e la zona degli occhi con l’acqua tiepida. Poi applica i patch, infine rimuovili dopo circa venti minuti. Una volta eliminata la maschera massaggia la zona con le dita, favorendo l’assorbimento del prodotto rimasto.

Perché prendersi cura del contorno occhi

Prendersi cura del contorno occhi – come ci insegna Cecilia Rodriguez – è essenziale. In quest’area infatti lo strato cutaneo è molto più sottile e l’epidermide è delicata, così tanto da mostrare immediatamente i segni dell’invecchiamento.

Utilizzare una maschera per il contorno occhi è un gesto semplice, ma altamente efficace. Permette infatti di ridurre le borse e le occhiaie, rallenta l’invecchiamento nell’area perioculare – dalle zampe di gallina sino alle rughe – aumenta la tonicità della pelle e restituisce uno sguardo dall’aspetto giovanile.

Il primo step è l’idratazione, essenziale per preservare al meglio la giovinezza e fare il pieno di vitamine e sali minerali. Largo spazio pure a un’alimentazione sana per mantenere elastica l’epidermide e a una buona dose di riposo per eliminare le tossine in eccesso. Infine i prodotti giusti sono il plus per avere una pelle favolosa e uno sguardo rilassato per tutto il giorno. I patch si applicano facilmente e si possono portare ovunque. Utilizzali ogni volta che vuoi per una coccola al tuo contorno occhi e per ritrovare lo sprint perso.

