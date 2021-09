Come trasformare il tuo vecchio materasso in un memory foam

Durante la notte il nostro corpo si rigenera e fa il pieno di energia per affrontare un’altra giornata: per questo motivo è davvero importante dormire bene. E avere un materasso di qualità è il primo requisito per un buon riposo notturno. Se il tuo è ormai abbastanza vecchio ma non vuoi ancora cambiarlo, il topper in memory foam è probabilmente la miglior soluzione.

Topper in memory foam, a cosa serve

Un materasso troppo rigido o, al contrario, ormai reso eccessivamente “morbido” a causa dell’inevitabile usura può provocare sgradevoli fastidi – oltre, naturalmente, a compromettere il sonno. Se ti capita di svegliarti la mattina con un po’ di mal di schiena o dolori cervicali, probabilmente è proprio perché non hai dormito bene. Tuttavia, acquistare un materasso nuovo e di ottima qualità (come consigliato dagli esperti per il benessere fisico e per un miglior riposo notturno) comporta una spesa notevole.

La soluzione? Il topper in memory foam è una buona scelta per chi vuole trasformare il proprio vecchio materasso in un’alcova per trascorrere nottate finalmente serene. Questo materiale ha letteralmente rivoluzionato il sonno di milioni di persone, e ormai trovare un buon prodotto a prezzi accessibili non è più un’utopia. Come quello proposto da Amazon Basics, un topper di ottima qualità a costo contenuto, ideale per tutte le tasche (e per tutti i letti).

Topper in memory foam Amazon Basics Trasforma il tuo materasso in un memory foam, per un miglior riposo notturno

Topper in memory foam, perché acquistarlo

Il memory foam è una schiuma densa a base di poliuretano in cui sono presenti sostanze che servono ad alterarne la densità. La sua qualità principale è la viscoelasticità: sottoposta ad un peso, reagisce in maniera particolare, conservando la forma dell’oggetto per alcuni secondi anche dopo la sua rimozione. Dormire su un materasso in memory foam significa quindi sentirsi veramente accogliere, godendo di un sostegno “personalizzato” per il proprio corpo.

Questo materiale, distribuendo il peso uniformemente in ogni suo punto e conformandosi alle curve del corpo, permette infatti di allineare la schiena nella sua posizione naturale così da garantire un riposo notturno e un risveglio privo di quei fastidiosi doloretti che troppo spesso ci accompagnano nelle prime ore del mattino. Il topper di Amazon Basics unisce tutti questi vantaggi in un prodotto a basso costo che non richiede di cambiare il materasso che hai già in casa.

Caratterizzato da uno strato in memory foam dello spessore di 7 cm, è sufficiente per donare sollievo alla schiena e per dormire bene. I materiali sono ottimi: oltre all’imbottitura in schiuma di poliuretano, è compreso di un rivestimento in tessuto 60% poliestere e 40% rayon, morbidissimo e delicato al tocco. Il coprimaterasso è rimovibile e può essere lavato comodamente in lavatrice, per garantire una migliore igiene.

Basta dunque pochissimo per ritrovare un buon sonno, ora anche senza spendere troppo. Il topper in memory foam di Amazon Basics è disponibile a prezzi decisamente accessibili, a partire da 69,03€ per materassi ad una piazza. L’ampia gamma di prodotti ti permetterà di scegliere quello più adatto alle tue esigenze: che il tuo letto sia singolo o king size, non dovrai far altro che prendere le misure e tornare a dormire meglio!

