Come scegliere il tappeto per il salotto: tutti i consigli

Il tappeto del salotto è sicuramente un elemento importante a cui occorre prestare attenzione: con la sua eleganza e morbidezza accoglie i tuoi ospiti e, se scelto con cura, riesce a donare una calda atmosfera anche agli ambienti più minimal. Talvolta riesce ad essere il vero protagonista di una stanza! Ma come sceglierlo?

Di seguito troverai una serie di consigli che potranno aiutarti a trovare i tessuti ed i colori più adatti da abbinare ad ogni ambiente, oltre a utili suggerimenti per individuare quali siano le dimensioni ideali ed il punto migliore in cui collocarlo per creare spazi living dal fascino esclusivo.

Tappeti per il salotto: come scegliere forma e stile

La scelta del tappeto per lo spazio living inizia dalla forma, che generalmente è rettangolare e riprende quella della stanza. Non mancano tuttavia forme un po’ più insolite, come quella rotonda che viene spesso utilizzata per mettere in risalto un determinato elemento della stanza. Pensiamo per un attimo al salotto moderno in cui si vogliono mettere in risalto le linee esclusive di un bel tavolo minimal: un tappeto circolare risulterà perfetto per questo scopo.

Nella scelta delle dimensioni del tappeto è importante valutare bene il punto in cui si intende collocarlo: se pensi di metterlo vicino al divano dovrà avere una lunghezza tale da sporgere per almeno 20 cm su ogni lato, per evitare che possa muoversi al passaggio delle persone.

Se il tappeto da salotto è invece destinato ad una collocazione a “vista totale”, allora potrai scegliere un modello di dimensioni ridotte, che potrai tranquillamente collocare al centro del soggiorno. In questo caso potrebbe essere indicato un tappeto per il soggiorno che rimanga distanziato dal divano di almeno 20 cm, per consentirgli di rimanere ben visibile, in particolar modo quando ha una lavorazione o un motivo centrale particolare.

In ogni caso assicurati sempre di scegliere un modello che sia proporzionato alle dimensioni della stanza.

Per quanto riguarda invece lo stile dovresti scegliere un modello che riprenda gli altri elementi di arredo: per esempio se hai un salotto classico potresti puntare su un pregiatissimo tappeto persiano o in cotone, mentre se stai scegliendo il tappeto per un salotto moderno potresti pensare ad un tappeto con fantasie astratte e motivi geometrici.

Colori chiari o scuri: tutti i consigli

I colori del tappeto per il salotto andrebbero scelti tenendo conto di quelli del pavimento: se le piastrelle sono bianche o comunque chiare potrai optare per un modello dalle fantasie in tonalità scure, ma se, ad esempio, il salotto ha il pavimento in parquet scuro la miglior soluzioni potrebbe arrivare dai tappeti in tonalità pastello o comunque chiare.

È quindi importante che il tappeto sia in contrasto con i colori del pavimento affinché risalti nel modo corretto, valorizzandolo.

La scelta di motivi quando parliamo di tappeti per lo spazio living è veramente molto ampia ed è possibile trovare in commercio tappeti in tinta unita, magari nera o marrone, ma anche fantasie bicolor o tricolori in grado di portare allegria nel tuo soggiorno o nel tuo studio.

I prezzi dei tappeti per salotto

In commercio troviamo un’ampia gamma di modelli ed una una grandissima varietà di prezzi dei tappeti per il soggiorno. Tralasciando per un momento i più pregiati tappeti persiani (che hanno costi spesso proibitivi) potremmo indicativamente considerare che un tappeto di dimensioni modeste (140 X 200 cm circa) ha un prezzo di circa 40/60€, mentre un tappeto un po’ più grande (cm 170 X 200) ha un prezzo che si aggira in media sui 60/80€.

La differenza di prezzo è dettata dalle dimensioni, dal tessuto e dalla qualità dello stesso.

Ami i tappeti shaggy a pelo lungo, quelli che puoi disporre sul pavimento per poi sdraiarti a terra avvolta in una coperta nelle fredde serate invernali? La texture soffice e calda che offrono questi tappeti davvero speciali è veramente esclusiva e se ti piace il tappeto shaggy potrai acquistarlo ad un prezzo leggermente più alto dei modelli classici (un tappeto shaggy a pelo lungo 70 X 140 cm costa mediamente 140€, anche se su alcuni store online è possibile trovare soluzioni lievemente più economiche) ma saprà ripagarti abbondantemente con il comfort che saprà offrirti. Ricorda però che in questo caso la pulizia del tappeto dovrà essere costante e che sarà generalmente più impegnativa rispetto ad un classico tappeto a pelo corto.

Manutenzione e cura

Come prendersi cura del tappeto? Il continuo calpestio e la polvere rendono necessarie operazioni di pulizia quotidiane per poterlo mantenere bello e soprattutto igienicamente perfetto. Una mancanza di manutenzione potrebbe diminuirne la bellezza, ma al di là del design, sappiamo quanto una buona pulizia esia fondamentale per la salute di tutta la famiglia. Se poi hai dei bambini piccoli, che trascorrono del tempo seduti sul tappeto a giocare, allora garantire loro ambienti sicuri e protetti diventa una priorità.

Per le pulizie quotidiane non ti occorreranno molti attrezzi: una scopa elettrica sarà perfetta per rimuovere la polvere ed i peli che ogni giorno si depositano sui tappeti. Se la superficie del tappeto presenta delle macchie potrai rimuoverle efficacemente con del bicarbonato: applicane una piccola quantità sulla superficie da trattare, lascia agire per un’ora e rimuovi i residui aiutandoti con la scopa elettrica.

In caso di macchie più ostinate, puoi utilizzare degli smacchiatori specifici facilmente reperibili sul mercato.

Discorso diverso invece riguarda i tappeti in stoffa: se sono di piccole dimensioni, possono essere inseriti facilmente in lavatrice ed igienizzati di frequente. Se hai un tappeto in tessuto di stoffa di dimensioni più grandi, puoi igienizzarlo lavandolo in una lavanderia a gettoni.

Vuoi saperne di più? Leggi il nostro articolo su “Come pulire i tappeti, a secco o con i prodotti più efficaci”.