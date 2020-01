Come risparmiare sull’acquisto di occhiali e lenti a contatto

editato in: da

Vederci bene è importante, ma quanto ci costa la salute dei nostri occhi! Per fortuna abbiamo la possibilità di risparmiare sull’acquisto di occhiali, lenti a contatto e prodotti per la cura dei nostri occhi senza rinunciare alla qualità e senza comprare prodotti di dubbia provenienza. Come? Ecco qualche consiglio.

Occhiali e lenti a contatto: come risparmiare

Comprare occhiali da vista, da sole o lenti a contatto non è solo un vezzo estetico: chi li indossa per sopperire ad un problema visivo, sa bene quanto sia costosa una montatura per lenti o una fornitura di lenti a contatto per la vista.

Anche io porto occhiali e lenti a contatto e, negli anni, ho speso una fortuna per l’acquisto di prodotti assolutamente necessari per me. Ho sempre fatto il possibile per cercare di risparmiare, cercando di acquistare comunque prodotti di alta qualità.

A differenza di qualche anno fa, dove era necessario recarsi fisicamente in negozio e sperare, al momento del bisogno, della presenza di una qualche promozione per risparmiare, oggi, ogni volta che ho bisogno di un articolo per la vista (colliri, lenti a contatto e prodotti simili) faccio una veloce ricerca online in qualunque momento della giornata navigando fra i miei negozi preferiti.

Come facciamo a risparmiare oggi? È davvero molto semplice perché, ormai da alcuni anni, i miei acquisti sono tutti incentrati su ordini periodici effettuati su siti specializzati nella vendita di articoli per la vista.

Non si tratta di semplici sconti del momento, ma di prezzi sempre bassi ai quali posso aggiungere ulteriori vantaggi.

È risaputo che online le occasioni di risparmio sono sempre tantissime, ma ad oggi abbiamo un’ulteriore possibilità per spendere ancora di meno.

Concentrando i tuoi acquisti passando per il sito di cashback di Libero.it puoi infatti ottenere, oltre ai vantaggi offerti dal singolo negozio online, anche un ritorno di denaro calcolato su una percentuale di quello che andrai a spendere per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto (ma anche di altri prodotti).

Basta registrarsi alla sezione “CashBack Libero” e collegarsi all’area dedicata per scoprire i negozi online di ottica che ti permettono di ricevere un ritorno di denaro sui tuoi acquisti (clicca qui per vedere la sezione).

Come anticipato sopra, oltre ad un ritorno di denaro su quanto speso hai il vantaggio di approfittare degli sconti offerti dai singoli negozi: aggiunta di prodotti omaggio, campioni omaggio, spedizioni gratuite oltre una certa soglia di spesa, prezzi bassi rispetto ai negozi fisici, sconti sulle quantità e, non meno importante, la possibilità di ricevere l’ordine a casa in tempi davvero record (in genere 48 ore lavorative).

Ma non è tutto: perché oltre ai numerosi vantaggi che ti ho elencato sopra, ormai quasi tutti i negozi online di ottica ti permettono anche di ricevere a casa, insieme al tuo ordine, la ricevuta d’acquisto necessaria per le detrazioni fiscali della spesa sostenuta. Proprio come accade con gli acquisti in negozio.

Quindi, se sei un utilizzatore di occhiali da vista o di lenti a contatto, ti consiglio vivamente di provare l’utilizzo dei cashback. Sono certa che, una volta provato questo sistema, non potrai più farne a meno.