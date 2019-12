Come risparmiare sull’acquisto delle grandi firme

editato in: da

Anche se ogni giorno cerchiamo di risparmiare, a volte è davvero difficile resistere al richiamo delle grandi firme. Ma se ti svelassimo un trucco per acquistare le tue griffe preferite arrivando a spendere fino al 75% in meno?

Comprare capi firmati pagandoli molto, molto meno del loro prezzo originale non è affatto impossibile se sai come fare: ed è per questo che oggi ti sveliamo alcuni trucchi per riuscire a comprare capi di abbigliamento e scarpe delle migliori marche pagandoli davvero pochissimo!

Esistono due metodi principali che ti permetteranno di comprare scarpe e abbigliamento delle grandi firme spendendo molto meno rispetto al loro prezzo originario. Ecco quali sono.

Metodo 1: scopri le vendite private

Il primo metodo per risparmiare è quello di concentrare i tuoi acquisti effettuandoli sui siti dedicati alle vendite private: sono sempre più numerosi e ti permettono di ottenere subito uno sconto che può arrivare fino al 75% in meno.

Si tratta di siti sicuri al 100% che racchiudono al loro interno tantissimi marchi, non solo di abbigliamento. Le vendite però sono private ed hanno una durata molto limitata nel tempo: per trovare il tuo affare del giorno, dovrai visitare spesso il sito.

Ne sono un esempio Zalando Privè, Spartoo (per l’acquisto di scarpe firmate) e Yoox.

Metodo 2: sfrutta il cashback!

Il secondo metodo è cumulabile con il primo e ti permette di ottenere un ritorno di denaro ogni volta che farai un acquisto presso uno dei siti di vendite private che troverai sul sito Libero Cashback/Moda. Cumulando questi 2 metodi avrai già ottenuto un risparmio davvero portentoso!

Nella sezione “Moda” di Libero CashBack non troverai solo siti di vendite private.

Le grandi marche che aderiscono al cashback sono davvero tante ed in costante aggiornamento: Fiorella Rubino, Antony Morato, Breil, Desigual Diadora, Gas e tantissimi altri ancora.

Collegandoti agli shop online dedicati alle grandi firme che troverai in questa sezione, potrai ottenere un cashback molto interessante ogni volta che acquisterai i capi che più ti piacciono, senza alcun vincolo.

Il funzionamento è davvero molto semplice: basta a registrarti gratuitamente al sito Libero Cashback, accedere con i tuoi dati ed entrare nel negozio scelto passando dal sito di cashback (devi solo seguire le indicazioni che ti saranno fornite prima di collegarti allo shop selezionato).

Ogni tuo acquisto effettuato presso uno dei marchi presenti nel sito, ti farà guadagnare un ritorno di denaro che ti sarà accreditato direttamente sul tuo conto corrente. Questo significa che, a parità di spesa, potrai acquistare molto di più! Interessante vero?

E la notizia è ancor più bella se pensiamo che il cashback ti sarà erogato anche quando comprerai capi firmati approfittando degli sconti delle singole insegne aderenti al circuito: sconti iscrizione newsletter, sconti di benvenuto, offerte in saldo, outlet e molto altro ancora.

Preparati a fare spazio nel tuo guardaroba: con questi 2 sistemi potrai rinnovarlo completamente senza sentirti in colpa!