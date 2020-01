Come risparmiare su tutto con il cashback

editato in: da

Ne sentiamo parlare sempre più spesso: la parola “cashback” ormai è entrata a far parte del nostro quotidiano e la ritroviamo un po’ dappertutto. In banca, quando facciamo la spesa oppure quando facciamo acquisti online.

Ma cosa significa esattamente? Come funziona? E, soprattutto, conviene davvero?

Cashback: cos’è e come funziona

La parola “cashback” – tradotta letteralmente dall’inglese – significa “ritorno di denaro” e ritroviamo questo termine in numerose promozioni indette aziende e da molti marchi.

I nostri cugini americani sfruttano questo sistema già da diversi anni perché hanno subito colto la convenienza che questo metodo gli permette di ottenere.

Applicato al nostro quotidiano e spiegato in modo molto semplice significa che ogni volta che fai un acquisto ricevi indietro una parte del denaro speso: i soldi così accumulati potranno poi essere riscattati per essere poi “spostati” su un conto corrente. Un vero e proprio ritorno di denaro!

I sistemi di cashback che vanno per la maggiore sono quelli utilizzabili per gli acquisti online. Il nuovo arrivato in questo settore è il cashback di Libero.it che ti permette di risparmiare su tantissime categorie di prodotti acquistabili online.

Cosmetici

Integratori e prodotti da banco venduti in farmacia

Prodotti per animali

Elettrodomestici

Prodotti per la cura della casa

Profumi

Arredamento

E molto altro ancora

Come funziona il cashback di Libero.it

Ricevere un ritorno di denaro utilizzando un sistema di cashback come quello offerto dal Libero.it è davvero molto semplice:

Registrati gratuitamente al sito (clicca qui per collegarti alla pagina di registrazione)

Attiva il tuo account

Inizia a fare shopping seguendo le indicazioni del sito

Quando il negozio conferma il tuo acquisto, ti sarà restituita una percentuale di quanto speso accreditandola sul tuo conto Libero Cashback. Ogni negozio ti restituisce una percentuale di denaro sempre diversa, che troverai indicata nelle pagine del sito.

Al raggiungimento di 30 € puoi farti trasferire sul tuo conto corrente la somma accumulata: ti basta inserire il tuo IBAN nei dati personali del tuo profilo. Facile vero?

Libero Cashback ti permette inoltre di ottenere rimborsi più alti diventando utente “VIP”. Compiendo determinate azioni, guadagni dei crediti: quando ne raggiungerai 1.000 diventerai VIP, aumentando così la tua % di cashback su tutti gli acquisti.

Le azioni richieste sono davvero molto semplici: navigare su Libero.it, condividere articoli e video, oppure utilizzare i servizi di Libero.

Perché il cashback conviene

Come hai avuto modo di leggere sopra, questo sistema è davvero efficace e ti permette di risparmiare in modo concreto.

Questo perché non dovrai cambiare le tue abitudini di acquisto, ma semplicemente fare gli acquisti online come sempre fatto avendo soltanto l’accortezza di farli passando prima per Libero cashback. Grazie ai tuoi acquisti abituali accumulerai un piccolo “tesoretto” che potrai utilizzare come e quando vorrai!