Graffi e peli addio! Proteggi così il tuo divano da cani e gatti

Proteggere il divano da graffi e altri piccoli incidenti quotidiani può rivelarsi una sfida ardua, soprattutto quando in casa ci sono i nostri amici animali, ma purtroppo è un vero imperativo se non vuoi trovarti a doverlo cambiare nel giro di pochissimi anni!

Niente paura però, la soluzione è a portata di mano: basta infatti il giusto copridivano e il tuo divano avrà lunga vita. L’importante è sceglierne uno dal tessuto resistente e lavabile, poi potrai sbizzarrirti nella fantasia e nei colori per rendere ancora più vivace e allegro il salotto.

Copridivano: così proteggi il divano da cani e gatti

Sappiamo che ogni fedele compagno a quattro zampe è a tutti gli effetti un membro della famiglia, e spesso, volente o nolente, ha libero accesso al divano: tiene compagnia a tutti nei momenti di relax, sia nelle giornate belle che in quelle più tristi, ti riscalda (e non solo il cuore!) con la sua vicinanza e regala piccoli e impagabili momenti di felicità.

Ma il binomio cane/gatto e divano comporta anche diversi lati negativi: non possiamo negare che, seppur con tutto l’amore che proviamo per loro, il pelo che lasciano in giro è davvero infido: si infila ovunque e si “incolla” ai tessuti, dando loro un aspetto vecchio e usurato. Per non parlare poi dei graffi: i cani, nel tentare di salire sul divano o di non scivolare una volta seduti, spesso si aggrappano con le loro zampe affondando le unghie.

E i gatti? Beh, loro sono maestri nell’affilare gli artigli nei luoghi meno consoni, nella maggior parte dei casi snobbando i tiragraffi disseminati strategicamente in giro per casa. Se sei stanca di spazzolare continuamente il divano e di rimanere con il fiato sospeso ogni volta che il tuo animale ci si avvicina, potresti pensare ad una soluzione semplice quanto efficace: il copridivano.

Copridivano Deconovo, perché acquistarlo?

Nello scegliere il tuo nuovo copridivano, dovresti valutare bene le varie alternative. È infatti importante optare per un prodotto di ottima qualità, che non si rovini al primo lavaggio e che sia resistente ai piccoli incidenti che possono capitare nella vita di tutti i giorni. Ma non solo: dal momento che sarà sempre sotto gli occhi di tutti, in quello che è forse il cuore della casa, potresti volerne uno che si abbini perfettamente al resto dell’arredamento e che dia un tocco in più al tuo salotto.

I copridivani Deconovo sono, sotto tutti questi punti di vista, la soluzione ideale per ogni esigenza.

Copridivano Deconovo La scelta migliore per il tuo divano: così lo proteggi dai graffi e doni un tocco di colore al salotto

Bellissimo ed elegante, questo copridivano è realizzato in tessuto jacquard di ottima qualità, composto all’85% in poliestere e al 15% in elastan. Ciò lo rende particolarmente morbido ed elastico, così da adattarsi alla perfezione ad ogni divano.

Sistemarlo, poi, è davvero semplice: non dovrai far altro che coprire il tuo divano partendo dallo schienale e adagiando il tessuto sulla seduta e sui braccioli, quindi posizionare gli appositi inserti in schiuma tra la seduta e lo schienale e sotto i braccioli, per impedire che il copridivano si sposti.

I vantaggi di questo imperdibile accessorio? Il tuo divano rimarrà sempre come nuovo: puoi dire addio ai graffi dei tuoi animali, alle macchie difficili da rimuovere, ai peli ovunque e, più in generale, ai segni di usura che inevitabilmente si formano con il passare del tempo. Il copridivano lo proteggerà dalle piccole disavventure quotidiane. E, in caso si sporcasse, in pochi istanti lo potrai infilare in lavatrice per farlo tornare perfettamente pulito – il tessuto è infatti resistente ai lavaggi a basse temperature, ed è di facile manutenzione.

Il copridivano Deconovo è disponibile in numerose versioni, hai solo l’imbarazzo della scelta: le molte colorazioni, dalle nuance pastello alle tonalità più brillanti, sono anche un’occasione per dare un tocco di colore alla casa. Puoi sbizzarrirti nel creare nuovi abbinamenti con le tinte dei mobili, delle pareti o delle tende che hai già in salotto. Per quanto riguarda invece le dimensioni, il copridivano è disponibile per divani da 1 a 4 posti lineari.

Scegli il tuo copridivano ad un prezzo eccezionale: ora puoi trovarlo a partire da 28,99€, a seconda del modello di cui hai bisogno. Non lasciarti scappare l’opportunità di mettere finalmente al sicuro il tuo divano!