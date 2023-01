Come preparare la valigia per la settimana bianca: gli indispensabili da non dimenticare

Fonte: iStock Photos

È arrivato il momento di preparare la valigia per la settimana bianca! Sì, ma cosa è meglio metterci dentro? Per evitare sorprese e vivere al massimo la tua vacanza in montagna non dimenticare gli indispensabili che ti consentiranno non solo di affrontare neve e freddo, ma anche di coccolarti e sentirti sempre a tuo agio!

L’abbigliamento per la settimana bianca

In montagna è essenziale curare l’abbigliamento, scegliendo look che siano non solo caldi, ma anche comodi. L’ideale per sciare sulla neve, ma anche per concedersi una pausa relax in un rifugio o prendere il sole ad alta quota. La soluzione migliore è senza dubbio quella di vestirsi a cipolla, indossando capi scelti con cura a strati.

L’abbigliamento da montagna deve includere

Tuta da sci;

Pile;

Giaccone;

Biancheria termica (calze e maglie);

Guanti da neve;

Sciarpa;

Cappello;

Occhiali da sole.

La giacca da sci

Giacca da sci impermeabile da montagna Giacca da neve con cappuccio per sciare e proteggersi dal freddo

Idrorepellente e impermeabile, la giacca da sci è essenziale per affrontare la tua settimana bianca. La parola d’ordine? Proteggersi dal freddo, ma con stile. Questa giacca permette di restare al caldo per tutto il giorno senza bagnarsi. Resistente all’usura e durevole, possiede una grande tasca interna in cui riporre telefono, portafoglio e documenti. Il modello è disponibile in tanti colori e dalle recensioni di chi l’ha provata emergono ottime prestazioni per isolamento e protezione da freddo e acqua.

Sciarpa, guanti e cappello

In cerca di un kit economico ed efficiente per affrontare il freddo in settimana bianca? Prova questo kit con ben cinque pezzi da sfoggiare sulla neve. Troviamo infatti sciarpa e cappello antivento in fibre acriliche, cappello e sciarpa a maglia con comodo rivestimento in pile e guanti con touch screen sulle dita per utilizzare il cellulare senza rinunciare a proteggersi dal freddo. Infine non possono mancare calze in pile e paraorecchie per tenere i piedi e le orecchie al caldo.

Biancheria termica

Biancheria termica donna Biancheria termica da sci traspirante e riscaldante

La biancheria termica è fondamentale per affrontare al meglio la settimana bianca. Per sfidare il freddo e la neve in montagna scegli maglia e calze in poliammide, un materiale che non si rovina con i continui lavaggi e che assicura ottime prestazioni. Permeabile all’acqua, il tessuto protegge dalle basse temperature, mentre gli inserti realizzati in punti strategici permettono la regolazione termica e la circolazione dell’aria. In più i capi sono pratici, ottimi da sfoggiare non solo durante le vacanze ad alta quota, ma anche in città quando le temperature si abbassano, diventando rigide.

Occhiali da sole

Per sciare in sicurezza è fondamentale mettere nella valigia della settimana bianca degli ottimi occhiali da sole. La maschera da sci perfetta protegge dai raggi UV ed è anti-graffio. La cinghia consente di regolare l’ampiezza in base alle misure del proprio casco, regalando il massimo comfort, mentre il sistema antiscivolo in silicone aiuta a mantenere la stessa posizione per ore. Infine la montatura in poliuretano termoplastico morbido di alta qualità rende il prodotto performante e indistruttibile, approvato dagli sportivi nelle recensioni, ma anche da FDA e CE.

Il beauty case per la settimana bianca

Il beauty case è fra i pezzi fondamentali della valigia per la settimana bianca. Va preparato scegliendo con cura i prodotti per proteggere al meglio la pelle dal freddo, ma anche dal sole.

Fra gli essenziali che non possono mancare troviamo:

Crema solare per viso;

Crema mani protettiva e nutriente;

Burrocacao con filtro solare;

Doccia-shampoo;

Deodorante;

Detergente intimo;

Crema dopo-sole.

Crema solare viso

Offerta Crema solare viso Crema solare viso con protezione molto alta

In montagna la pelle è più esposta all’azione dei raggi solari, per questo è necessario puntare su una crema solare che protegga il viso, garantendo un’abbronzatura eccellente. La formulazione con Triple Moist Complex ha un’azione idratante intensa e immediata, mentre il Total Tanning System consente di prolungare l’abbronzatura naturale, stimolando la naturale produzione di melanina.

Crema mani nutriente

Offerta Crema mani nutriente neutrogena Crema mani concentrata con glicerina

Screpolature e rossori: le mani soffrono molto a causa dell’esposizione al freddo. Durante la tua settimana bianca dunque prenditene cura con una crema mani nutriente e protettiva. Quella di Neutrogena è super concentrata e senza profumo, perfetta per donare sollievo alla pelle secca e rovinata. La formulazione unisce l’azione della glicerina con glicerina concentrata e agenti emollienti. Portala sempre con te e applicala spesso per avere mani sempre morbide e idratate.

Stick labbra con filtro solare

Piz Buin Mountain Sun Lip Protector con SPF 50

Adatto per la montagna e apprezzato da chi ama sciare o praticare arrampicata, questo stick labbra offre una elevata protezione da vento, sole e freddo. Unisce l’azione di un rossetto e l’efficacia di una crema, proteggendo da scottature e invecchiamento cutaneo. La formulazione contiene una protezione solare UVA/UVB e l’antiossidante stella alpina, risultando resistente a sudore e acqua. Tienilo nella tasca della giacca da sci e usalo ogni volta che ne hai bisogno per avere labbra morbidissime e protette.

I medicinali per la settimana bianca

Piccole cadute o scottature, in settimana bianca possono capitare degli inconvenienti. Proprio per questo può essere molto utile mettere in valigia una scorta di medicinali da utilizzare all’occorrenza.

In particolare prova a creare un kit di pronto soccorso con:

Farmaci contro il mal d’auto;

Termometro;

Crema anti-scottature;

Antipiretico (da usare in caso di febbre);

Analgesico (per disturbi di vario tipo);

Antinfiammatorio;

Pomata per ematomi e distorsioni;

Disinfettante, garze e cerotti;

Repellente contro gli insetti.

Crema anti-scottature

PREP Crema Dermoprotettiva Crema contro irritazioni idratante e lenitiva

Diversamente da quanto accade al mare, in montagna è più facile scottarsi perché non ci si rende conto della forza del sole a causa del freddo. In caso di scottature o irritazioni dunque è sempre meglio mettere nella valigia della settimana bianca una crema lenitiva. La PREP permette di combattere arrossamenti e screpolature provocate non solo dal sole, ma anche dal vento e dal freddo. Dona un rapido sollievo, non macchia o unge. L’ideale anche per i bambini.

Pomata contro ematomi e distorsioni

Offerta Arnica Extra Forte Crema all'arnica per massaggi a muscoli e articolazioni

Perfetta per donare sollievo ai muscoli indolenziti e prendersi cura di ematomi e distorsioni, la crema all’arnica è fra gli essenziali da mettere nella valigia della settimana bianca. Non appiccica o unge grazie a una formulazione a base di olio essenziale di timo, mentolo, vitamina E e al 98% di acqua di arnica montana. Super naturale, non contiene oli minerali, siliconi, alcool o coloranti.