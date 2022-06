Come preparare una beauty bag da portare al mare e in vacanza: gli indispensabili

Fonte: iStock Photos

Pronta per partire in vacanza? Al mare oppure in montagna non dimenticare di portare con te gli indispensabili. Una beauty bag, fedele compagna di viaggio, ti permetterà di essere sempre impeccabile, dalla mattina alla sera, per non perderti nemmeno un minuto di divertimento.

Dal mascara al burrocacao, sino ad arrivare allo spray termico per capelli: i prodotti da non perdere per vivere alla grande le tue vacanze!

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Il beauty case termico

Con le temperature alte il rischio che trucchi e prodotti possano rovinarsi è altissimo. Meglio dunque scegliere un beauty case che consenta non solo di fare ordine, ma anche di proteggere tutti i tuoi must have da acqua, caldo e disordine. Il beauty da viaggio è perfetto per il mare, così come per la palestra e la montagna. Portalo con te sull’aereo o in treno, sfruttando le tasche portaoggetti e l’organizer.

Creme, mascara e rossetti hanno bisogno di essere protetti dai raggi del sole per evitare danni. La tasca posteriore refrigerante consente di conservare tutto al fresco e al sicuro, garantendo la massima sicurezza. Altri punti di forza? Ben 17 scomparti multifunzione, 6 cerniere, un comodissimo specchio e un gancio resistente per posizionare il tuo beauty case ovunque.

Beauty case da viaggio termico Beauty case da donna impermeabile perfetto per la spiaggia

Lo spray solare protettivo

Per affrontare il sole e proteggere la pelle dai raggi del sole l’ideale è uno spray solare. Evita le scottature puntando sulla protezione SPF50+, preservando viso e corpo dall’invecchiamento cutaneo. Il dosatore spray permette di facilitare l’uso, sfruttando la doppia azione idratante e protettiva. L’ingrediente principale è l’aloe vera del Salento, che riduce l’ossidazione e nutre a fondo. La formulazione è bio, senza siliconi nè alcol.

Offerta Omia Spray Solare Protettivo SPF50+ Spray Solare Protettivo SPF50+ Viso e Corpo con Aloe Vera

Il protettivo per capelli

Non solo la pelle, proteggere la tua chioma è importantissimo mentre sei in spiaggia o sei impegnata in una passeggiata in montagna. Perfetto per tutti i tipi di capelli, questo olio è l’ideale anche per districare la chioma e nutrirla durante le tue giornate al mare. Applica il prodotto prima, durante e dopo l’esposizione al sole, vaporizzandolo in modo uniforme sulla lunghezza. In questo modo proteggerai i capelli facilmente: basterà uno shampoo per eliminare il prodotto, ritrovando morbidezza e lucentezza.

Bilboa Olio Solare Capelli con Filtro UV Olio solare con filtro multiprotezione ottimo per proteggere da sabbia, sale e cloro, illuminando i capelli

Il mascara waterproof

Aperitivo in spiaggia o passeggiata al bar? Per essere sempre perfetta porta con te un mascara waterproof da conservare nel beauty case termico. Super black e volumizzante, questo prodotto by Pupa dona ciglia voluminose e stupende con una sola passata grazie alla texture fluida e pigmentata. In più è resistente all’acqua: questo ti permetterà di fare il bagno in mare, correre sul bagnasciuga e divertirti senza problemi. Il trucco durerà a lungo e tu non dovrai pensarci troppo!

Il balsamo labbra effetto gloss

Fra gli indispensabili da portare in spiaggia c’è il balsamo labbra effetto glossy. Naturale al 100%, vegan e con un finish luminoso: il lipgloss Labello dona un effetto volumizzante ed esalta il naturale colore delle labbra senza appiccicare. Usa il balsamo labbra ogni volta che vuoi per esaltare l’abbronzatura e sentirti strepitosa! Applica più volte per rendere più intenso l’effetto e goditi l’istantanea idratazione.

Labello Lip Oil effetto glossy Lucidalabbra volumizzante 100% naturale e con formula vegana